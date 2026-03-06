Soutien à la mobilité des artistes et à la circulation des biens culturels

L’Organisation internationale de la Francophonie lance un appel à projets pour soutenir la mobilité des artistes et la circulation des biens culturels, dans le cadre de son programme “Industries culturelles et découvrabilité“.

Consacrée par la Charte de la Francophonie, la promotion de la diversité culturelle et linguistique constitue l’un des principes fondamentaux de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Forte de ses 90 États et gouvernements membres répartis sur les cinq continents, la Francophonie représente un espace privilégié d’échanges et de coopération culturels. Dans un contexte où les industries culturelles et créatives figurent parmi les secteurs les plus dynamiques au monde en matière de croissance et de création d’emplois, l’OIF entend renforcer la mobilité des artistes francophones, considérée comme un levier essentiel de développement, de professionnalisation et d’accès aux marchés.

Cet appel à projets vise à améliorer l’accès aux œuvres culturelles francophones et leur diffusion, à encourager la coopération culturelle Nord-Sud et Sud-Sud, ainsi qu’à faciliter la mobilité des artistes, en particulier ceux issus des pays francophones du Sud. Une attention particulière sera accordée aux initiatives favorisant l’égalité des genres dans les industries culturelles et créatives.

Sont éligibles les artistes professionnels ou les collectifs artistiques constitués justifiant d’un lien avéré avec l’espace francophone (nationalité, langue de travail ou collaborations), originaires et résidant dans l’un des États ou gouvernements membres de l’OIF, et exerçant une activité artistique depuis au moins deux ans. Les candidats doivent être directement responsables de la mise en œuvre du projet. Chaque candidat ne peut soumettre qu’une seule demande.

Secteurs concernés

Les secteurs concernés sont : le spectacle vivant (musique, théâtre, danse, humour et conte), le cinéma et l’audiovisuel, le livre et l’édition, ainsi que les arts visuels (photographie, peinture et sculpture).

Les projets éligibles comprennent la mobilité pour participer à des festivals, expositions ou cérémonies ; la mobilité à des fins de mise en marché (foires, marchés culturels, prospection et partenariats) ; la mobilité à des fins de formation (master class, ateliers, formations de courte durée).

Un projet de mobilité correspond à une seule destination. La durée doit être comprise entre 5 jours minimum (hors voyage) et 3 mois maximum. Les projets devront se dérouler entre le 25 mars et le 30 novembre 2026.

L’enveloppe globale de l’appel à projets s’élève à 100.000 euros. La subvention peut atteindre jusqu’à 5.000 euros pour la mobilité des artistes et 2.500 pour la circulation des biens culturels, ces deux volets pouvant être cumulés lorsque les biens font partie intégrante du projet. Les dépenses éligibles couvrent notamment les frais de déplacement, de séjour, de visa, ainsi que certains coûts logistiques (fret, bagages supplémentaires, taxes et frais de douane).

Les candidatures doivent être soumises entre le 23 février et le 31 août 2026, accompagnées du formulaire requis et des pièces justificatives demandées. Les projets seront évalués par une commission d’experts indépendants et devront obtenir un minimum de 70 points sur 100 pour être retenus, dans la limite des fonds disponibles.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le document officiel à l’adresse suivante : https://www.francophonie.org/sites/default/files/2026-02/AAP_Mobilite_artistes_2026.pdf OIF/CVN

