HCM City Export 2024 : belles perspectives pour les exportateurs vietnamiens

L’exposition des produits exportés de la mégapole du Sud (HCM City Export 2024) du 8 au 11 mai devrait accueillir plus de 20.000 visiteurs, notamment des importateurs, des réseaux de supermarchés et des entreprises du Vietnam, des États-Unis, de l’Union européenne, du Japon, de la Chine et de la République de Corée.

L’exposition HCM City Export 2024, ouverte au public du 8 au 11 mai au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), vise à mettre en valeur les marques, à encourager la créativité des entreprises et à promouvoir les activités commerciales et les connexions d’affaires entre les producteurs nationaux et les importateurs étrangers.

L’événement attire la participation de 450 stands représentant 400 entreprises exportatrices de premier plan du Vietnam.

Organisé par le Service municipal du commerce et de l’industrie, en coopération avec le Département de la promotion du commerce relevant du ministère du Commerce et de l’Industrie, cet événement permet aux entreprises exportatrices de Hô Chi Minh-Ville en particulier, et du Vietnam en général, de saisir l'opportunité de la reprise du marché, notamment dans les principaux groupes de produits d'exportation : alimentation, boissons, produits agricoles-aquatiques, meubles en bois-beaux-arts ; textile - cuir - chaussures - sacs à main, caoutchouc - plastique, électronique - mécanique, ainsi que dans d'autres industries de services et de support.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Nguyên Phuong, directeur adjoint dudit service, a déclaré que de nombreux indices de production industrielle, d'activités commerciales et d'exportations de la mégapole du Sud avaient connu une hausse significative, mais étaient encore en phase de reprise. Cet événement aidera les entreprises à trouver des partenaires et à surmonter la baisse de la demande.

Selon les statistiques du Département général des douanes, au cours des quatre premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires des exportations via les ports de Hô Chi Minh-Ville a atteint 12,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 69,2% par rapport à la même période de 2023.

Des chiffres d’affaires impressionnants

De nombreux produits connaissent une croissance impressionnante de leurs exportations. Les textiles et les vêtements ont atteint 1,2 milliard d’USD, soit une hausse de 40,3%, tandis que les machines, équipements, outils et pièces détachées ont atteint 912,8 millions d’USD, soit une augmentation de 40,6%. Les autres moyens de transport et pièces détachées ont atteint 241,4 millions d’USD, soit une augmentation de 47,1%, le bois et les produits en bois ont atteint 175,6 millions d’USD, soit une augmentation de 80,3%, et les sacs à main, portefeuilles, valises, chapeaux et parapluies ont atteint 141,8 millions d’USD, soit une augmentation de 47,7%.

"2024 sera une année décisive pour le développement de la production industrielle et du commerce, ainsi que pour la promotion des activités d'importation et d'exportation afin d'atteindre les objectifs du plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025 de la ville", a souligné Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Il a ajouté que la ville continue de favoriser les entreprises dans l’amélioration de la qualité des produits, dans la recherche et l’application de hautes technologies pour répondre aux exigences des marchés importateurs.

En plus des activités de connexion d’affaires, de nombreux programmes promotionnels sont proposés aux visiteurs. Plus précisément, les 10 et 11 mai, les consommateurs de Hô Chi Minh-Ville peuvent visiter et acheter des produits vietnamiens exportés avec des réductions allant jusqu'à 50%.

Texte et photos : Truong Giang/CVN