Dông Nai bénéficie d'un excédent commercial de 2,4 milliards d'USD

Au cours de cette période, le chiffre d'affaires des exportations de la province a atteint 7,4 milliards d'USD, tandis que ses recettes d'importation ont atteint 5 milliards d'USD, en hausse respectivement de 11,5% et 1,13% sur un an.

La valeur d’exportations du secteur économique d'État a atteint 155 millions d'USD, tandis que celle du secteur économique non étatique a dépassé 1,8 milliard d'USD et celle du secteur à investissements étrangers près de 5,5 milliards d'USD, en hausse respectivement de 5,1%, 10% et 12,2%.

Les principaux exportateurs de Dông Nai sont les États-Unis, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 2,1 milliards d'USD, soit 29,3 % du total, Japon 751 millions d'USD, Chine 704 millions d'USD et République de Corée 435 millions d'USD.

Dông Nai fait partie depuis des années du top 10 des localités ayant le plus grand chiffre d'affaires à l'exportation du pays. Ses revenus d'exportation ont atteint 21,6 milliards d'USD en 2023 et devraient augmenter de 8% cette année. L'année dernière, la province a enregistré un excédent commercial de 5,9 milliards d'USD.

