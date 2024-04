Publication de la liste des 500 entreprises à la croissance la plus rapide en 2024

La société Vietnam Report, en coordination avec le journal en ligne VietNamNet , a publié mercredi 24 avril à Hanoï la liste des 500 entreprises vietnamiennes à la croissance la plus rapide en 2024 (FAST500).

>> Plus de 40 entreprises et unités confirment leur participation au Salon international de la défense 2024

>> Plus de 400 exposants à Global Sourcing Fair Vietnam 2024

Photo: VNA/CVN

Les 10 premières places sont occupées par Binh Thuân Plastic Group, HD Securities, Tien Phong Securities, Imedia Technologies et Services, SOL E&C Construction Investment, VitaDairy Vietnam, Taseco Land, la joint-venture Stellapharm, CNC Technologies et Bee Logistics.

C'est la 14e année consécutive que la liste FAST500 est publiée pour identifier, reconnaître et honorer les entreprises qui affichent une croissance significative dans l'économie vietnamienne, sur la base du taux de croissance annuel composé (CGAR - Compound Annual Growth Rate) et la responsabilité sociale.

Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, a estimé que, face à des "vents contraires", la situation de la production et des affaires des entreprises vietnamiennes était plutôt sombre due à une faible demande globale au niveau national et mondial. Les résultats de l'enquête de Vietnam Report indiquent que jusqu'à 51,7% des entreprises FAST500 n'ont pas atteint leurs objectifs de revenus, tandis que 46,7% n'ont pas atteint le niveau de profit fixé en 2023.

En évaluant les perspectives de croissance des entreprises, Vu Dang Vinh a déclaré que 2024 devrait être une "zone tampon" permettant au marché de gagner progressivement confiance et aux entreprises de surmonter graduellement les défis. Les moteurs de la reprise sont plus apparents et les opportunités se renouvellent.

Lors de cette cérémonie, Vietnam Report a publié le rapport bilingue sur la croissance économique du Vietnam en 2024 intitulé "Reconstruire la compétitivité pour rechercher des opportunités de croissance". En plus des évaluations des perspectives de la macroéconomie et des entreprises cette année, le rapport met l'accent sur les défis, les moteurs de la croissance et les secteurs prometteurs dans les temps à venir.

VNA/CVN