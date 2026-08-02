Sortir (jusqu'au 31 août)

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EXPOSITION

Une saison révélatrice

Jusqu’au 17 août

Institut français du Vietnam à Dà Nang

33, rue Trân Phú, quartier de Hai Châu, Dà Nang

À l’approche de la saison des pluies à Dà Lat, lorsque les averses viennent humidifier la terre et que le brouillard enveloppe les collines de Lâm Đông, l’artiste Carô Gervay entreprend une exploration qui donnera naissance à l’exposition “Une saison révélatrice”.

Réalisée lors d’une résidence artistique au printemps 2024, cette série d’œuvres est inspirée de Métisse Blanche, autobiographie de Kim Lefèvre publiée en 1989. L’auteure y évoque son enfance en Indochine puis au Vietnam, marquée par sa double identité, née d’une mère vietnamienne et d’un père présumé français, juridiquement non reconnu. À travers cette démarche profondément personnelle, Carô Gervay interroge les notions de mémoire, de filiation et d’identité.

Du Temple de la Littérature - Quôc Tu Giám de Thang Long au Temple de la Littérature de Diên Khánh

Jusqu’au 31 août

Musée de la province de Khánh Hòa

16, rue Trân Phú, quartier de Nha Trang, Khánh Hòa

Organisée par le Musée de la province de Khánh Hòa, en collaboration avec le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam de Hanoï, l’exposition thématique “Du Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam de Thang Long au Temple de la Littérature de Diên Khánh” met en lumière l’héritage historique et culturel de ces deux hauts lieux du savoir.

À travers documents, photographies et objets présentés, l’exposition rend hommage au Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam, symbole de la tradition vietnamienne de respect du savoir, de l’éducation et de l’excellence académique. Elle invite le public à mieux comprendre les valeurs transmises au fil des siècles et leur rayonnement dans différentes régions du pays.

Fleuve céleste

Le 22 août, de 20h00 à 22h00

Académie nationale de musique du Vietnam

77, rue Hào Nam, quartier de Ô Cho Dua, Hanoï

Faisant de la musique classique un trait d’union entre l’art et la vie, entre les sonorités abstraites et les destins humains, le concert Fleuve céleste” invite le public à un voyage empreint d’empathie et de partage.

Après le succès des deux premières éditions, cette nouvelle saison se tiendra pour la première fois dans la Grande salle de concert de l’Académie nationale de musique du Vietnam. À travers les couleurs de la musique, des images et d’un récit inspiré du flux ininterrompu d’un fleuve, le concert promet de réunir des centaines de spectateurs autour d’une même sensibilité.

Au-delà de sa dimension artistique, l’événement poursuit une vocation humanitaire en contribuant à diffuser des valeurs de solidarité et à apporter encouragement et espoir aux patients souffrant d’insuffisance rénale chronique et soumis à la dialyse.

CONCERT

Silhouette de Thang Long

Les vendredis, de 18h30 à 19h15

Area 75

75, rue Hàng Bô, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

“Silhouette de Thang Long” est un spectacle original mêlant musique et marionnettes traditionnelles, offrant une expérience artistique empreinte d’émotion et célébrant la richesse du patrimoine culturel vietnamien à travers les arts de la scène.

Construit sur un dialogue entre réalité et mémoire, le spectacle associe marionnettes sur scène, danse, peinture symbolique, culte des Déesses-Mères et musiques traditionnelles de Thang Long-Hanoï, donnant naissance à un univers d’une grande force évocatrice. Grâce au langage du corps, aux jeux de lumière, aux ambiances sonores et aux marionnettes, les différentes strates culturelles de l’ancienne cité impériale se dévoilent avec finesse. Sur scène, les jeunes femmes des peintures traditionnelles, les chanteuses de ca trù (chant des courtisanes) ou encore les personnages des anciennes laques semblent quitter les tableaux pour prendre vie et entraîner le public dans un voyage à travers la mémoire de Hanoï.

L’originalité de cette création réside dans la fusion de la peinture, de la musique et du théâtre au sein d’un même espace scénique. Les œuvres picturales, en apparence immobiles, s’animent progressivement sous l’effet du mouvement, composant un récit à la fois poétique et profondément sensible.

DAN THANH/CVN