Sortir (du 16 mai au 30 juin)

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>> Escapade culturelle dans le Vieux quartier de Hanoï

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ÉVÉNEMENT

Animations culturelles dans le Vieux quartier de Hanoï

Jusqu’au 30 juin

Vieux quartier de Hanoï et zone du lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée)

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) ainsi que du 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), le Comité de gestion du lac Hoàn Kiêm et du Vieux quartier de Hanoï, en collaboration avec des artisans, artistes et chercheurs, organise une série d’activités culturelles et artistiques.

Déployée d’avril à fin juin 2026, cette programmation vise à valoriser le patrimoine traditionnel, à promouvoir son potentiel dans le développement des industries culturelles et à offrir des expériences attractives aux Hanoïens ainsi qu’aux visiteurs.

Centre d’échanges culturels du Vieux quartier (50, rue Dào Duy Tu)

• Jusqu’au 20 mai : exposition “Son ta su tich” (L’Histoire de la laque) consacrée à l’histoire, aux techniques et à la valeur artistique de la laque traditionnelle vietnamienne.

Centre culturel et artistique (22, rue Hàng Buôm)

• Jusqu’au 20 mai : exposition “Ky uc Hà Nôi” (Mémoire de Hanoï) présente des véhicules Peugeot anciens et des machines à coudre d’époque.

Maison commune de Kim Ngân (42-44, rue Hàng Bac)

• Jusqu’au 26 juin : Présentation d’arts appliqués : laque et corne dans la mode.

Centre d’information du patrimoine (28, rue Hàng Buôm)

• Jusqu’au 30 juin : espace immersif “Cham vào chiêu sâu di san” (Toucher la profondeur du patrimoine).

Maisons communes de Đông Lac (38, rue Hàng Dào), Tu Thi (2A, rue Yên Thái) et Yên Thái (8, ruelle Tam Thuong)

• Jusqu’au 30 juin : présentation de métiers artisanaux et produits traditionnels.

Centre d’information culturelle du lac Hoàn Kiêm (2, rue Lê Thái Tô)

• Jusqu’au 25 mai : exposition picturale “Saison des lotus en mémoire de l’Oncle Hô”, mettant en valeur des œuvres inspirées du lotus associé à la figure du Président Hô Chi Minh.

THÉÂTRE

Musical night : Where voices become legends

(Une soirée musicale : Où les voix deviennent des légendes)

Les 23 et 24 mai à 20h00

Opéra Hô Guom

40, rue Hàng Bài, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Inspirée des grandes œuvres de la comédie musicale internationale, Musical night propose une soirée lyrique et narrative où les voix deviennent légende.

Du Phantom of the Opera, où s’élève le chant d’une âme solitaire en quête de reconnaissance, à Notre-Dame de Paris, où la bonté d’Esmeralda illumine la destinée de Quasimodo malgré la dureté du monde, le spectacle explore les chemins de la compassion et de la rédemption.

L’émotion culmine avec Les Misérables, transformant ces récits en une vaste fresque chorale célébrant l’esprit de communauté et la force de l’espérance.

Conçu comme une traversée des grandes émotions humaines, Musical night dépasse le cadre scénique pour toucher à l’essentiel : la capacité de l’art à relier les êtres, à apaiser les blessures et à faire naître l’espoir.

ATELIER

Animations jeunesse (de 6 à 11 ans)

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription sur mediatheque@ifv.vn

La conquête spatiale

Le 16 mai à 15h30

Salle Paris 26

Inscription du 11 au 15 mai

L’univers cache une multitude de mystères qui n’attendent que vous pour être découverts. Jouons aux astronautes et lançons-nous ensemble dans une exploration spatiale !

Le monde de la mode

Le 23 mai à 11h00

Salle Paris 26

Inscription du 18 au 22 mai

Aujourd’hui, on va parler d’un sujet que vous connaissez tous : les vêtements ! Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé… qui décide de la mode ? Et vous savez quoi ?

La France est très célèbre dans le monde de la mode, avec régulièrement des défilés de grands stylistes. Il y a même des grands défilés où des stylistes présentent leurs créations. Mais pourquoi certaines couleurs ou certains styles deviennent “à la mode” ? Est-ce que ce sont seulement les stylistes qui les choisissent ? Ou bien d’autres personnes un peu cachées ? Dans cet atelier, on va découvrir ensemble comment naissent les tendances… et surtout, on va devenir nous aussi de petits créateurs !

Alors, prêts à entrer dans le monde de la mode ?

DT/CVN