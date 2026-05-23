Sortir (du 23 au 31 mai)

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CINÉMA

À propos de Joan

Le 23 mai à 19h00

Complex 01, 29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisateur : Laurent Larivière

Acteurs : Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Arlaud

Genre : Drame

Durée : 1h41

Joan Verra, une femme indépendante et libre, a toujours préféré la liberté à une vie familiale bien rangée. Lorsqu’un ancien amour revient sans prévenir, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie : son enfance en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours… Un voyage intérieur empreint de douceur et d’illusions.

Baisers volés

Le 30 mai à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville

Réalisateur : François Truffaut

Acteurs : Jean-Pierre Léaud, Claude Jade

Genre : Comédie dramatique

Durée : 1h27

Certains amours ne se terminent jamais vraiment, ils se poursuivent autrement…

Après son retour de l’armée, Antoine Doinel retrouve Christine, son amour de jeunesse nourri par les lettres échangées durant son service. Entre retrouvailles, espoirs et imprévus, sa vie reste marquée par une forme d’errance, reflet de sa quête personnelle.

Entre amour, travail et incertitudes, Antoine avance dans un monde à la fois familier et insaisissable, où chaque échec soulève de nouvelles interrogations sur son identité et sa place.

Baisers volés offre un regard sensible et profondément humain sur la jeunesse, l’amour et le passage à l’âge adulte, porté par la signature cinématographique de François Truffaut.

ATELIER

Le grand voyage des tortues marines

Le 30 mai à 15h30

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 25 au 29 mai / mediatheque@ifv.vn

Chaque année, les tortues marines entreprennent un voyage extraordinaire : elles traversent des milliers de kilomètres d’océan pour rejoindre la plage de leur naissance. Guidées par un instinct ancestral, elles affrontent vents, courants et dangers… tout cela pour donner la vie. Mais aujourd’hui, leur chemin du retour est menacé. Plastiques et activités humaines mettent en péril ce miracle de la nature.

ÉVÉNEMENT

“Noọng ơi, xòe đi !” (Petite sœur, viens danser le xòe !)

Le 31 mai de 09h00 à 17h00

Musée de Hanoï

Rue Pham Hùng, quartier de Nam Tu Liêm, Hanoï

Le projet “Noọng ơi, xòe đi !” réalisé par des étudiants de l’Académie de journalisme et de communication, en collaboration avec le Musée de Hanoï et avec le soutien du Centre de la culture et du cinéma de la province de Lào Cai (Nord), vise à faire découvrir aux jeunes générations l’art Thai du xòe à travers une approche accessible et vivante.

Installé au Musée de Hanoï, cet espace culturel immersif met à l’honneur les couleurs et traditions du Nord-Ouest vietnamien. Les danses xòe entraînantes, les sonorités des instruments ethniques et les échanges directs entre artistes et visiteurs créent une atmosphère chaleureuse et animée.

À travers cette expérience, le public est invité à ressentir l’esprit de solidarité et de convivialité qui caractérise la culture Thai, où la danse devient un véritable lien communautaire.

DT/CVN