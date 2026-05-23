Sortir (du 23 au 31 mai)

>> Sortir (du 17 avril au 17 mai)
>> Sortir (du 16 mai au 30 juin)
CINÉMA
À propos de Joan
Le 23 mai à 19h00
Complex 01, 29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï
Réalisateur : Laurent Larivière
Acteurs : Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Arlaud
Genre : Drame
Durée : 1h41
Joan Verra, une femme indépendante et libre, a toujours préféré la liberté à une vie familiale bien rangée. Lorsqu’un ancien amour revient sans prévenir, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie : son enfance en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours… Un voyage intérieur empreint de douceur et d’illusions.
Baisers volés
Le 30 mai à 19h00
DCine
6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville
Réalisateur : François Truffaut
Acteurs : Jean-Pierre Léaud, Claude Jade
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h27
Certains amours ne se terminent jamais vraiment, ils se poursuivent autrement…
Après son retour de l’armée, Antoine Doinel retrouve Christine, son amour de jeunesse nourri par les lettres échangées durant son service. Entre retrouvailles, espoirs et imprévus, sa vie reste marquée par une forme d’errance, reflet de sa quête personnelle.
Entre amour, travail et incertitudes, Antoine avance dans un monde à la fois familier et insaisissable, où chaque échec soulève de nouvelles interrogations sur son identité et sa place.
Baisers volés offre un regard sensible et profondément humain sur la jeunesse, l’amour et le passage à l’âge adulte, porté par la signature cinématographique de François Truffaut.
ATELIER
Le grand voyage des tortues marines
Le 30 mai à 15h30
Institut français de Hanoï
15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï
Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles
Inscription du 25 au 29 mai / mediatheque@ifv.vn
Chaque année, les tortues marines entreprennent un voyage extraordinaire : elles traversent des milliers de kilomètres d’océan pour rejoindre la plage de leur naissance. Guidées par un instinct ancestral, elles affrontent vents, courants et dangers… tout cela pour donner la vie. Mais aujourd’hui, leur chemin du retour est menacé. Plastiques et activités humaines mettent en péril ce miracle de la nature.
ÉVÉNEMENT
“Noọng ơi, xòe đi !” (Petite sœur, viens danser le xòe !)
Le 31 mai de 09h00 à 17h00
Musée de Hanoï
Rue Pham Hùng, quartier de Nam Tu Liêm, Hanoï
Le projet “Noọng ơi, xòe đi !” réalisé par des étudiants de l’Académie de journalisme et de communication, en collaboration avec le Musée de Hanoï et avec le soutien du Centre de la culture et du cinéma de la province de Lào Cai (Nord), vise à faire découvrir aux jeunes générations l’art Thai du xòe à travers une approche accessible et vivante.
Installé au Musée de Hanoï, cet espace culturel immersif met à l’honneur les couleurs et traditions du Nord-Ouest vietnamien. Les danses xòe entraînantes, les sonorités des instruments ethniques et les échanges directs entre artistes et visiteurs créent une atmosphère chaleureuse et animée.
À travers cette expérience, le public est invité à ressentir l’esprit de solidarité et de convivialité qui caractérise la culture Thai, où la danse devient un véritable lien communautaire.
DT/CVN