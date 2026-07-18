Sortir (du 25 juillet au 20 septembre)

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SPECTACLE

Nuoc mat và hoan ca (Larmes et chants de victoire)

Le 25 juillet à 19h30

Regal Legend

Avenue Vo Nguyên Giap, quartier de Dông Hoi,

province de Quang Tri (Centre)

Le spectacle aquatique en plein air “Nuoc mat và hoan ca” associe jeux d’eau, projections monumentales en mapping 3D et effets lumineux pour faire revivre l’une des pages les plus marquantes de l’histoire vietnamienne. À travers un immense écran de brume et des images d’une grande précision, le public est plongé dans un récit où se mêlent les sacrifices de la guerre et la joie retrouvée de la paix.

Au rythme de la musique et des faisceaux laser, chaque tableau entraîne les spectateurs dans un voyage à travers la mémoire collective, entre douleur, courage et fierté nationale. Cette création met la technologie contemporaine au service du devoir de mémoire, en rendant hommage à ceux qui ont payé le prix de la liberté.

Consacré à l’histoire de l’ancienne Citadelle de Quang Tri, le spectacle revient à partir du 25 juillet pour offrir une nouvelle immersion dans ce passé héroïque, où chaque goutte d’eau, chaque note de musique et chaque projection lumineuse racontent une histoire inoubliable.

Thê gioi thân tiên (Le Monde féerique)

Le 26 juillet à 20h00

Théâtre national de marionnettes du Vietnam

361, rue Truong Chinh, quartier de Thanh Xuân, Hanoï

Et si Blanche-Neige et les Sept Nains dansaient sur l’eau ? Et si une forêt enchantée, illuminée par les lucioles, faisait sortir les contes de fées de leurs pages pour les rendre bien réels ?

Avec Le Monde féerique, le Théâtre national de marionnettes du Vietnam invite petits et grands à vivre une aventure pleine de magie. Inspiré du célèbre conte de Blanche-Neige et les Sept Nains, le spectacle revisite l’histoire à travers de nouveaux rebondissements, tout en transmettant avec poésie des valeurs universelles telles que l’amour, le partage, la générosité et le courage.

CONCERT

La Traviata

Les 30 et 31 juillet à 20h00

Théâtre Hô Guom, Hanoï

40, rue Hàng Bài, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Chef-d’œuvre intemporel de Giuseppe Verdi, La Traviata continue d’émouvoir le public du monde entier depuis plus de 170 ans grâce à son histoire poignante d’amour, de destin et d’aspiration à la liberté.

Les 30 et 31 juillet, plus d’une centaine d’artistes du Théâtre Giuseppe Verdi de Trieste (Italie), prestigieuse institution lyrique forte de plus de deux siècles d’histoire, feront revivre cet opéra sur la scène du Théâtre Hô Guom

Des salons élégants du Paris du XIXe siècle au destin bouleversant de Violetta Valéry, l’univers musical de Verdi prendra vie grâce aux interprétations de solistes italiens de renom, promettant deux soirées d’exception aux amateurs d’opéra.

EXPOSITION

Package Craft - L’art de la métamorphose des emballages

Jusqu’au 20 septembre

Centre culturel du Japon au Vietnam

27, rue Quang Trung, quartier de Cua Nam, Hanoï

Le Centre culturel du Japon au Vietnam présente l’exposition “Package Craft - L’art de la métamorphose des emballages” de l’artiste Takahashi Kazuma, lauréat du Good Design Award au Japon pour sa technique artistique originale baptisée Package Craft.

À partir de simples emballages et objets du quotidien, l’artiste réalise de remarquables sculptures en exploitant directement les illustrations, les inscriptions et les graphismes imprimés sur leurs surfaces.

Près de 90 œuvres sont réunies dans cette exposition : statues bouddhiques, animaux du zodiaque japonais, robots, personnages inspirés de la culture populaire, ainsi que des créations inédites conçues à partir d’emballages courants au Japon comme au Vietnam.

Les visiteurs pourront également découvrir le projet le plus récent de Takahashi Kazuma, qui transforme des images bidimensionnelles, notamment des estampes ukiyo-e et des kamon (blasons familiaux japonais), en impressionnantes œuvres tridimensionnelles.

Dan Thanh/CVN