Sortir (du 25 juillet au 17 octobre)

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ÉVÉNEMENT

8ᵉ Festival des jeunes arts plastiques

Jusqu’au 15 septembre, de 10h00 à 21h00

Centre d’art contemporain Vincom (VCCA)

Vincom Mega Mall Royal City

72A, rue Nguyên Trai, quartier de Thanh Xuân, Hanoï

Organisé tous les deux ans par le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions, relevant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en partenariat avec le Centre d’art contemporain Vincom (VCCA), le Festival des jeunes arts plastiques a pour vocation de découvrir, d’encourager et de mettre à l’honneur les jeunes artistes vietnamiens prometteurs âgés de 18 à 35 ans.

À l’issue de cinq mois d’appel à candidatures, le Conseil artistique a retenu 211 œuvres réalisées par 185 artistes, désormais présentées au public à l’occasion de cette nouvelle édition du festival.

EXPOSITION

Nous, les fleuves du Sud

Jusqu’ au 17 octobre

Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville

2, rue Nguyên Binh Khiêm, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

Billet en vente : selon les tarifs du musée

Dans le cadre du projet “Vivre avec les fleuves”, initié par l’ambassade de France au Vietnam et l’Institut français du Vietnam, l’exposition “Nous, les fleuves du Sud” propose une lecture plurielle des relations entre les populations vietnamiennes et leurs fleuves.

Adaptée de l’exposition “Nous, les fleuves”, présentée en 2022 au Musée des Confluences à Lyon (France), elle met en lumière les caractéristiques des fleuves du Sud Vietnam, des réseaux fluviaux du Delta du Mékong aux transformations urbaines contemporaines.

Réunissant près de 80 objets, œuvres, photographies et documents issus de la coopération entre quatre musées de Hô Chi Minh-Ville (Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville, Musée de Hô Chi Minh-Ville, Musée des femmes du Sud et Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville), l’exposition raconte les fleuves travers de multiples regards, de leurs origines à leur avenir.

À la croisée des savoirs scientifiques et des approches sensibles, elle invite le public à réfléchir à notre relation aux fleuves et aux formes de coexistence durable à imaginer pour demain.

CONCERT

La Traviata

Les 30 et 31 juillet à 20h00

Théâtre Hô Guom

40, rue Hàng Bài, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Chef-d’œuvre intemporel de Giuseppe Verdi, La Traviata continue d’émouvoir le public du monde entier depuis plus de 170 ans grâce à son histoire poignante d’amour, de destin et d’aspiration à la liberté.

Les 30 et 31 juillet, plus d’une centaine d’artistes du Théâtre Giuseppe Verdi de Trieste (Italie), prestigieuse institution lyrique forte de plus de deux siècles d’histoire, feront revivre cet opéra sur la scène du Théâtre Hô Guom

Des salons élégants du Paris du XIXᵉ siècle au destin bouleversant de Violetta Valéry, l’univers musical de Verdi prendra vie grâce aux interprétations de solistes italiens de renom, promettant deux soirées d’exception aux amateurs d’opéra.

EXPOSITION

Giao thoi (Temps de transition)

Jusqu’au 31 juillet, de 09h00 à 21h00

Musée des femmes du Vietnam

36, rue Ly Thuong Kiêt, quartier de Cua Nam, Hanoï

Le Musée des femmes du Vietnam, en partenariat avec VietArt et LumiTech, présente “Giao thoi”, une exposition multisensorielle proposant un parcours immersif où les technologies numériques dialoguent avec le patrimoine culturel vietnamien.

Grâce à des projections en mapping 3D associées à des dispositifs interactifs de dernière génération, les visiteurs sont invités à entreprendre un voyage visuel et sensoriel à travers les paysages, la culture et le patrimoine du Vietnam, sous un angle inédit.

Le titre “Giao thoi” évoque la rencontre entre différentes époques, où passé et présent se croisent, dialoguent et contribuent ensemble à façonner l’avenir. L’exposition se déploie en trois séquences successives, conçues comme un véritable voyage à travers le temps.

DAN THANH/CVN