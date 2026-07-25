Sortir (du 25 juillet au 17 octobre)

>> Sortir (du 11 au 25 juillet)
>> Sortir (du 25 juillet au 20 septembre)
ÉVÉNEMENT
8ᵉ Festival des jeunes arts plastiques
Jusqu’au 15 septembre, de 10h00 à 21h00
Centre d’art contemporain Vincom (VCCA)
Vincom Mega Mall Royal City
72A, rue Nguyên Trai, quartier de Thanh Xuân, Hanoï
Organisé tous les deux ans par le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions, relevant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en partenariat avec le Centre d’art contemporain Vincom (VCCA), le Festival des jeunes arts plastiques a pour vocation de découvrir, d’encourager et de mettre à l’honneur les jeunes artistes vietnamiens prometteurs âgés de 18 à 35 ans.
À l’issue de cinq mois d’appel à candidatures, le Conseil artistique a retenu 211 œuvres réalisées par 185 artistes, désormais présentées au public à l’occasion de cette nouvelle édition du festival.
EXPOSITION
Nous, les fleuves du Sud
Jusqu’ au 17 octobre
Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville
2, rue Nguyên Binh Khiêm, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville
Billet en vente : selon les tarifs du musée
Dans le cadre du projet “Vivre avec les fleuves”, initié par l’ambassade de France au Vietnam et l’Institut français du Vietnam, l’exposition “Nous, les fleuves du Sud” propose une lecture plurielle des relations entre les populations vietnamiennes et leurs fleuves.
Adaptée de l’exposition “Nous, les fleuves”, présentée en 2022 au Musée des Confluences à Lyon (France), elle met en lumière les caractéristiques des fleuves du Sud Vietnam, des réseaux fluviaux du Delta du Mékong aux transformations urbaines contemporaines.
Réunissant près de 80 objets, œuvres, photographies et documents issus de la coopération entre quatre musées de Hô Chi Minh-Ville (Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville, Musée de Hô Chi Minh-Ville, Musée des femmes du Sud et Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville), l’exposition raconte les fleuves travers de multiples regards, de leurs origines à leur avenir.
À la croisée des savoirs scientifiques et des approches sensibles, elle invite le public à réfléchir à notre relation aux fleuves et aux formes de coexistence durable à imaginer pour demain.
CONCERT
La Traviata
Les 30 et 31 juillet à 20h00
Théâtre Hô Guom
40, rue Hàng Bài, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï
Chef-d’œuvre intemporel de Giuseppe Verdi, La Traviata continue d’émouvoir le public du monde entier depuis plus de 170 ans grâce à son histoire poignante d’amour, de destin et d’aspiration à la liberté.
Les 30 et 31 juillet, plus d’une centaine d’artistes du Théâtre Giuseppe Verdi de Trieste (Italie), prestigieuse institution lyrique forte de plus de deux siècles d’histoire, feront revivre cet opéra sur la scène du Théâtre Hô Guom
Des salons élégants du Paris du XIXᵉ siècle au destin bouleversant de Violetta Valéry, l’univers musical de Verdi prendra vie grâce aux interprétations de solistes italiens de renom, promettant deux soirées d’exception aux amateurs d’opéra.
EXPOSITION
Giao thoi (Temps de transition)
Jusqu’au 31 juillet, de 09h00 à 21h00
Musée des femmes du Vietnam
36, rue Ly Thuong Kiêt, quartier de Cua Nam, Hanoï
Le Musée des femmes du Vietnam, en partenariat avec VietArt et LumiTech, présente “Giao thoi”, une exposition multisensorielle proposant un parcours immersif où les technologies numériques dialoguent avec le patrimoine culturel vietnamien.
Grâce à des projections en mapping 3D associées à des dispositifs interactifs de dernière génération, les visiteurs sont invités à entreprendre un voyage visuel et sensoriel à travers les paysages, la culture et le patrimoine du Vietnam, sous un angle inédit.
Le titre “Giao thoi” évoque la rencontre entre différentes époques, où passé et présent se croisent, dialoguent et contribuent ensemble à façonner l’avenir. L’exposition se déploie en trois séquences successives, conçues comme un véritable voyage à travers le temps.
DAN THANH/CVN