Sortir (du 11 au 25 juillet)

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>> Sortir (du 26 juin au 15 juillet)

>> Sortir (du 4 au 9 juillet)

EXPOSITION

Les Bleus, deux étoiles et une légende

Jusqu’au 20 juillet

Institut français du Vietnam

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Entrée libre

Dans le cadre du mois du foot, l’Institut français du Vietnam vous invite à découvrir l’exposition photo “Les Bleus, deux étoiles et une légende”, un parcours consacré à l’équipe de France en Coupe du monde à travers une sélection d’archives de la Fédération française de football (FFF).

De la traversée fondatrice de 1930 à bord du SS Conte Verde aux matchs entrés dans la légende à Séville en 1982 et face au Brésil en 1986, du sacre de 1998 à la deuxième étoile de 2018, jusqu’à la finale inoubliable de 2022, l’exposition retrace les moments qui ont nourri la mémoire des Bleus.

Au-delà des matchs et des titres, cette exposition raconte une histoire d’émotions partagées, de fierté, de ferveur populaire et de lien unique entre une nation et son équipe.

ATELIER

Animations jeunesse (de 6 à 11 ans)

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription sur mediatheque@ifv.vn

Mission exploration dans l’univers des cartes

Le 11 juillet à 15h30

Inscription du 6 au 10 juillet

Venez tester vos connaissances en géographie et apprendre le vocabulaire des espaces naturels !

Découvrez les océans, les montagnes, les déserts et les villes qui peuplent notre planète. Utilisez ensuite ces connaissances et votre créativité pour créer votre propre monde : imaginez votre carte, votre univers avec ses paysages, ses villes et ses emblèmes… tentez de gagner le concours de la plus belle carte !

C’est quoi, la pollinisation ?

Le 18 juillet à 11h00

Inscription du 13 au 17 juillet

Avez-vous déjà vu une abeille se poser sur une fleur ? Ce petit geste est très important, car il aide les plantes à grandir et à produire des fruits. Aujourd’hui, nous allons découvrir le secret de la pollinisation et suivre le voyage du pollen d’une fleur à une autre. Êtes-vous prêts à devenir de petits explorateurs de la nature ?

Le monde mystérieux des champignons

Le 25 juillet à 15h30

Inscription du 20 au 24 juillet

Les champignons sont des organismes très mystérieux. Ils présentent une grande diversité de tailles, de couleurs et de formes. Quels sont leurs rôles dans l’écosystème ? Venez explorer leur univers étonnant !

Au programme : découverte des champignons, activités manuelles.

CINÉMA

Seuls two (-16 ans)

Le 15 juillet à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisateur : Ramzy Bedia, Éric Judor

Avec : Ramzy Bedia, Éric Judor

Genre : Comédie, action

Durée : 01h34

Langue : français / Sous-titres : vietnamien et anglais

Et si Paris se vidait soudainement de tous ses habitants ? Que feriez-vous si votre pire ennemi était la seule autre personne encore présente ?

Gervais, policier parisien maladroit et obstiné, est la risée de son commissariat. Depuis des années, il poursuit sans relâche Curtis, un cambrioleur aussi brillant que moqueur, qui lui échappe systématiquement tout en le ridiculisant. Un beau matin, après une course-poursuite ratée, Gervais se réveille dans une capitale totalement désertée. Tous les habitants ont disparu. Tous ? Pas tout à fait. Une autre personne sillonne les rues vides à bord d’une Formule 1 : Curtis !

Seuls au monde, les deux hommes pourraient enfin oublier leur rivalité et profiter de cette situation extraordinaire. Mais c’est sans compter sur le sens du devoir de Gervais et son incroyable obstination : pour lui, la place de Curtis reste en prison, quoi qu’il arrive.

Immortel (-18 ans)

Le 25 juillet à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisateur : Enki Bilal

Avec : Linda Hardy, Thomas Kretschmann

Genre : Fantastique

Durée : 01h42

Langue : français / Sous-titres : vietnamien et anglais

New York, 2095. Une pyramide flotte au-dessus de Manhattan, dans une ville peuplée de mutants, d’extraterrestres, d’humains réels ou synthétiques.

Dans ce monde futuriste, une campagne électorale se déroule tandis qu’un tueur en série boulimique cherche un corps sain. Au même moment, Horus, dieu à tête de faucon, ne dispose plus que de sept jours pour préserver son immortalité. Un pénitencier géostationnaire laisse s’échapper Nikopol, un dissident subversif congelé depuis trente ans, tandis qu’apparaît Jill, une jeune femme aux origines inconnues, aux cheveux et aux larmes bleus.

Horus, Nikopol, Jill : trois êtres aux destins convergents dans un univers où tout est truqué, les voix, les corps, les souvenirs. Tout, sauf l’amour, qui surgit comme une délivrance. Porté par l’univers visuel singulier d’Enki Bilal, Immortel mêle science-fiction, mythologie et récit dystopique dans une œuvre sombre, étrange et profondément fascinante.

DT/CVN