Sortir (du 30 mai au 21 juin)

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ÉVÉNEMENT

Job fair 2026

Le 30 mai de 08h30 à 12h30

Tràng An Ballroom, Grand Mercure Hanoi,

9, rue Cát Linh, quartier de Ô Cho Dua, Hanoï

Fort du succès de l’édition précédente, le Job Fair 2026, coorganisé par l’ambassade de France au Vietnam et la Chambre de Commerce et d’Industrie France - Vietnam (CCIFV), revient officiellement à Hanoï autour du thème “Forum de l’emploi et de l’innovation” à l’hôtel Grand Mercure Hanoi, le 30 mai 2026.

Cette année, l’événement réunira de nombreuses entreprises internationales, universités et organisations éducatives. L’occasion idéale pour les jeunes de découvrir :

• Des programmes d’études et des opportunités de mobilité internationale

• Un environnement de travail international et multiculturel

• Des offres de stages et d’emplois au sein d’entreprises de premier plan dans divers secteurs

• Les compétences essentielles pour évoluer dans un contexte professionnel mondialisé

CONCERT

Ojos en tournée au Vietnam

Le 15 juin

Festival de Huê

L’Institut français du Vietnam a le plaisir de présenter le concert d’Ojos, groupe de pop alternative français composé d’Élodie Charmensat et de Hadrien Perretant, dans le cadre de sa tournée exceptionnelle au Vietnam en juin 2026.

Après plus d’une centaine de concerts à travers l’Europe, Ojos invite le public à découvrir un univers musical à la fois envoûtant, puissant et profondément sensible. Le duo mêle avec finesse sonorités électroniques, mélodies pop contemporaines et textes accessibles, créant un espace musical singulier et immédiatement reconnaissable.

Depuis son premier album Oui futur, interprété en français et en espagnol, Ojos s’est imposé comme l’un des visages remarqués de la pop contemporaine française. Sa musique explore les émotions contrastées de la jeunesse, de l’amour, du passage à l’âge adulte et du désir d’émancipation.

Sur scène, Ojos transforme les émotions intérieures en une expérience vivante et immersive. Les textures électroniques, la voix chargée d’émotion et l’énergie du live créent un espace où le public ne se contente pas d’écouter la musique, mais la ressent à travers chaque rythme et chaque mouvement. Avec des titres emblématiques tels que Libre et Rien à faire, Ojos révèle une capacité singulière à associer sincérité émotionnelle, beats incisifs et esprit pop alternative résolument moderne.

EXPOSITION

“Nut” (Fissures)

Jusqu’au 10 juin

Khoái Gallery

4e étage, M0 Gô Minh Long, 20/275 rue Âu Cơ, Hanoï

La galerie Khoái accueille l’exposition “Nut” (Fissures), réunissant près de 40 sculptures en céramique de Nguyên Thang Long et environ 25 œuvres picturales de Nguyên Hiên. À travers cette exposition, la fissure devient bien plus qu’une simple cassure : elle est envisagée comme un passage, un lieu où la lumière trouve son chemin et où les émotions enfouies émergent lentement à la surface. Les artistes interrogent ainsi les fragilités humaines, ces blessures silencieuses que chacun tente souvent de dissimuler, mais qui révèlent pourtant peurs, désirs et capacité de résilience. Dans cette approche, la fissure n’est pas synonyme de destruction. Elle témoigne au contraire d’une matière ayant résisté aux tensions et traversé les secousses du temps. Les œuvres exposées invitent à réfléchir aux épreuves, aux pertes et aux fractures intérieures qui façonnent l’existence humaine, rappelant que la force ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à demeurer debout après l’ébranlement.

Entre sculpture et peinture, “Nut” propose également une méditation plus intime : celle de ces instants de révélation où, soudainement, l’ordinaire laisse entrevoir une signification plus profonde. Ici, le visiteur ne contemple pas seulement des œuvres ; il se confronte aussi à ses propres interrogations intérieures.

SPECTACLE

Ce que le jour doit à la nuit

Le 21 juin à 20h00

Théâtre de la jeunesse

11, rue Ngô Thi Nhâm, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Vente en ligne : Ticketbox

L’Institut français du Vietnam a le plaisir de présenter Ce que le jour doit à la nuit, un spectacle exceptionnel du chorégraphe Hervé Koubi, où b-boying, hip-hop, danse contemporaine et ballet se rencontrent dans un langage corporel puissant, vibrant et profondément captivant.

Créé dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, Ce que le jour doit à la nuit est l’une des œuvres majeures du chorégraphe Hervé Koubi. Depuis sa création, le spectacle a marqué les scènes internationales par la force de son langage chorégraphique et la richesse de son inspiration culturelle.

À la croisée de l’acrobatie, de la gymnastique, du b-boying, du hip-hop, de la danse contemporaine et du ballet, la pièce déploie une écriture physique spectaculaire, à la fois puissante, virtuose et profondément poétique.

Les danseurs y repoussent les limites du corps tout en conservant une remarquable précision et une grande beauté visuelle.

Le projet est inspiré par le roman éponyme de Yasmina Khadra et par la quête personnelle du chorégraphe pour retrouver ses racines algériennes. L’œuvre interroge ainsi l’identité, la mémoire et la rencontre des cultures.

Sur scène, 14 danseurs, pour la plupart issus du hip-hop et des danses urbaines, transforment l’énergie de la rue en une danse collective d’une puissance rare. Influencée par l’esthétique de la peinture orientale et l’architecture islamique, la chorégraphie crée des images scéniques à la fois spectaculaires et méditatives.

Plus qu’un spectacle, Ce que le jour doit à la nuit est une célébration du dialogue entre les cultures, où la danse devient un langage universel.

DT/CVN