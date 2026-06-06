Sortir (du 6 au 30 juin)

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ÉVÉNEMENT

Festival de Huê 2026

Du 13 au 18 juin

Scène des berges de la rivière des Parfums (face au lycée Quôc hoc Huê), ville de Huê (Centre)

Entrée libre

Cet été, l’ancienne Cité impériale de Huê vibrera au rythme de la Semaine internationale de la musique de Huê 2026, temps fort du Festival de Huê 2026. Organisé en plein air et entièrement gratuit, l’événement transformera les rives poétiques de la rivière des Parfums en une vaste scène où musiques traditionnelles et sonorités contemporaines dialogueront dans une même harmonie.

Le festival réunira huit troupes d’artistes venus de France, du Japon, de République de Corée, d’Espagne, d’Australie ainsi que plusieurs figures majeures de la scène vietnamienne.

Arts contemporains et danse internationale :

- Hervé Koubi Dance (France), compagnie emblématique de danse contemporaine ;

- Park Sang-Yong Yung Dance (Busan - République de Corée), chorégraphie contemporaine inspirée de l’esprit est-asiatique.

Pop, indie et flamenco :

- Ojos Band (France), groupe aux sonorités indie-pop modernes ;

- Las Migas (Espagne), formation flamenca au style passionné et envoûtant ;

- Natsuki Kawanishi (Japon), jeune voix de la J-pop ;

- My Anh et Matthew Ifield (Australie), rencontre musicale entre R&B et pop contemporaine.

Patrimoine et traditions musicales :

- K-culture friends in chungnam et pungnyu bongi ensemble (République de Corée), représentants de la musique folklorique coréenne ;

- Théâtre royal des arts traditionnels de Huê, gardien des sonorités patrimoniales de l’ancienne capitale.

Le public pourra également assister à un concert hommage au compositeur Trinh Công Son ainsi qu’aux prestations du chanteur Mono, figure montante de la pop vietnamienne.

EXPOSITION

Mây và Trâm Tich (Nuages et strates du temps)

Du 24 mai au 28 juin, de 09h30 à 18h00

Work Room Four

31, rue Tô Ngoc Vân, quartier de Tây Hô, Hanoï

L’exposition “Nuages et strates du temps” propose un univers visuel construit à partir de superpositions de matières, de motifs historiques, de formes naturelles et de reflets métalliques.

Dans cette série d’œuvres, l’artiste Nguyên Thê Hùng fait émerger des motifs inspirés des temples dédiés aux rois Dinh et Lê parmi des éléments végétaux, animaliers et géométriques, comme des fragments de mémoire apparaissant puis disparaissant dans des champs colorés mouvants.

À travers ces surfaces stratifiées, l’artiste compose un espace situé entre mémoire et matière, où vestiges historiques, nature et abstraction coexistent dans une transformation permanente. L’exposition entraîne le visiteur dans un monde à la fois tangible et immatériel, ancien et contemporain, silencieux mais en perpétuel mouvement.

As Above, so Below (Ainsi en haut, ainsi en bas)

Du 23 mai au 30 juin, de 10h00 à 21h00

Centre d’art contemporain Vincom (VCCA)

B1-R3, Vincom Mega Mall Royal City

72A, rue Nguyên Trãi, quartier de Thanh Xuân, Hanoï

Le Centre d’art contemporain Vincom (VCCA) présente l’exposition “Ainsi en haut, ainsi en bas”, réunissant les œuvres de six jeunes artistes : Nguyên Hoàng Dung (Zunng Zunng), Nguyên Linh Chi (Chi L. Nguyên), Dang Hùng Son (votudi), Vu Manh Linh, Hô Tuân Duy (Trân Ket) et Hoàng Anh Trung (Nate).

Le titre de l’exposition s’inspire du célèbre principe hermétique “As Above, so Below”, associé à La Table d’émeraude de la tradition ésotérique occidentale. Cette maxime évoque les correspondances entre les différentes strates du réel : le macrocosme reflétant le microcosme, et inversement.

Dans le contexte contemporain, cette idée est revisitée à travers la logique de l’ère numérique, où les frontières entre virtuel et réel, privé et collectif, matière et spiritualité deviennent de plus en plus floues.

ATELIER

Animations jeunesse

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Activités réservées aux adhérents, dans la limite des places disponibles

Mini-guides : la cathédrale Saint-Joseph (6-11 ans)

Le 6 juin

Inscriptions du 1er au 5 juin

Après l’Opéra de Hanoï, Phuong Nga invite les enfants à découvrir un autre monument emblématique de l’époque coloniale française : la cathédrale Saint-Joseph.

Au programme : jeux collectifs, puzzles, grandes illustrations et découvertes culturelles pour devenir de véritables mini-guides capables de présenter ce lieu en français.

Fête des fruits (6-11 ans)

Le 13 juin à 15h30

Inscriptions du 8 au 12 juin

L’été arrive avec ses nombreux fruits savoureux et rafraîchissants.

À travers cet atelier, les enfants partiront à la découverte

de différentes variétés de fruits et de leurs bienfaits pour la santé.

Une rencontre conviviale et gourmande autour des saveurs estivales.

DT/CVN