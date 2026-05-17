Sortir (du 16 au 30 mai)

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RENCONTRE

Un duo vers l’inconnu : Notre grande aventure à vélo de la France au Vietnam



Le 17 mai à 10h00

Centre du livre Kim Dông

248, rue Công Quynh, quartier de Bên Thành, Hô Chi Minh-Ville

Entrée libre

À l’occasion de la Semaine de la littérature européenne, les Éditions Kim Dông et l’Institut français du Vietnam ont le plaisir d’organiser une rencontre avec l’auteur Thibault Clemenceau, autour de ce voyage remarquable de plus de 16.000 km, à travers une quinzaine de pays.

Parcourir à vélo la distance entre “chez lui” et “chez elle” peut ne prendre que quelques minutes si les deux vivent à proximité. Mais si l’un est en France et l’autre au Vietnam, qui serait prêt à se lancer dans une telle aventure ?

Le livre raconte une année de voyage d’un couple franco-vietnamien, de l’Europe au Vietnam, en passant par le Caucase,

le Moyen Orient, l’Inde et l’Asie. Un périple fait de longues routes, de nuits sous tente, de baignades en rivière, de traversées de montagnes et de déserts, sous la chaleur, le froid et la neige.

Plus qu’un récit de voyage, “Un duo vers l’inconnu : Notre grande aventure à vélo de la France au Vietnam” est une histoire d’amour et de complicité, de courage et du choix d’aller au bout de ses rêves. C’est aussi une quête personnelle, où chaque étape devient une épreuve, une découverte et un souvenir marquant.

Lors de cette rencontre, le public pourra échanger avec Thibault Clemenceau et découvrir les coulisses du voyage, des motivations du départ à la préparation, en passant par les difficultés et les moments forts vécus à travers des cultures et des paysages variés.

ATELIER

Animations jeunesse de la médiathèque (de 6 à 11 ans)

Le 23 mai à 11h00

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription : mediatheque@ifv.vn

Le monde de la mode

Le 23 mai à 11h00

Inscription du 18 au 22 mai

Aujourd’hui, on va parler d’un sujet que vous connaissez tous : les vêtements ! Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé… qui décide de la mode ? Et vous savez quoi ? La France est très célèbre dans le monde de la mode ! Il y a même des grands défilés où des stylistes présentent leurs créations. Mais pourquoi certaines couleurs ou certains styles deviennent “à la mode” ? Est-ce que ce sont seulement les stylistes qui choisissent ? Ou bien d’autres personnes un peu cachées ? Dans cet atelier, on va découvrir ensemble comment naissent les tendances… et surtout, on va devenir nous aussi de petits créateurs !

Le grand voyage des tortues marines

Le 30 mai à 15h30

Inscription du 25 au 29 mai

Chaque année, les tortues marines entreprennent un voyage extraordinaire : elles traversent des milliers de kilomètres d’océan pour rejoindre la plage sacrée de leur naissance. Guidées par un instinct ancestral, elles affrontent vents, courants et dangers… tout cela pour offrir la vie. Mais aujourd’hui, leur chemin du retour est menacé. Plastiques et activités humaines mettent en péril ce miracle de la nature.

CINÉMA

Le petit Nicolas - qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

Le 16 mai à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisateurs : Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Genre : Animation

Durée : 01h26

Si l’on pouvait redessiner l’enfance, Nicolas en serait sans doute l’un des traits les plus lumineux. Né de l’imaginaire de Jean-Jacques Sempé et René Goscinny, Nicolas n’est pas seulement un petit garçon espiègle, mais l’incarnation d’une enfance pleine et entière, où joies, bêtises et punitions deviennent autant de souvenirs précieux.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Nicolas sort de la page, rejoint ses créateurs, et avec eux, il dialogue, se souvient et prolonge le récit de sa propre vie, dans un entrelacement délicat entre enfance, amitié et cheminement personnel.

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? n’est pas seulement un film d’animation, mais une invitation à revenir à l’essentiel, là où le bonheur se cache souvent dans les choses les plus simples.

DT/CVN