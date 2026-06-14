Sortir (du 17 au 30 juin)

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CINÉMA

L’Amour en fuite

Le 17 juin à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Sous-titres : vietnamien & anglais

Coupon : 70.000 dôngs (incluant une boisson)

Genre : comédie, romance

Réalisateur : François Truffaut

Avec : Jean-Pierre Léaud, Marie-France Pisier, Claude Jade

Huit ans après leur mariage, Antoine et Christine se quittent en bons termes et toujours liés par leur fils Alphonse. Devenu romancier, Antoine profite de son célibat pour retrouver Colette, son premier amour, mais il fait aussi la rencontre de Sabine, une vendeuse dans un magasin de disques.

Le Roi et l’oiseau

Le 20 juin à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Sous-titres : vietnamien & anglais

Coupon : 70.000 dôngs (incluant une boisson)

Genre : Animation

Réalisateur : Paul Grimault

Avec : Jean Martin, Pascal Mazzotti, Agnès Viala

Le Roi Charles “V et III font 8 et 8 font seize” de Takicardie se rend à sa partie de chasse coutumière. Il manque d’adresse et rate l’oiseau “encagé”. Furieux il retourne dans son palais où un artiste fait son portrait de roi qui louche. Mécontent le roi de Takicardie fait disparaître l’artiste dans les oubliettes et gagne ses appartements particuliers situés au 1999e étage. Le Roi se couche et s’évade dans un rêve mélancolique.

La Bergère et le Ramoneur prisonniers dans leur cadre étroit s’animent et fuient la chambre du Roi par la cheminée. Le Roi lance sa meute de policiers à la poursuite de “La Bergère et d’un petit ramoneur de rien du tout” sur les toits, les canaux, dans le palais, dans la ville basse. Puis le Roi met son robot en branle. La machine blindée détruit la ville basse et s’empare de la Bergère que le Roi va épouser.

Le Ramoneur et l’Oiseau sont emprisonnés dans la fosse aux lions. L’oiseau connait le “langage lion” et convainc les féroces animaux de les épargner et de le suivre au palais royal où se déroule la cérémonie nuptiale. L’attaque se déroule comme prévu. Le Roi enlevant la Bergère se réfugie dans le robot. L’oiseau s’empare des commandes du robot. La Bergère et le Ramoneur sont sauvés. Le Robot détruit Takicardie.

ATELIER

Animations jeunesse (6-11 ans)

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Activités réservées aux adhérents, dans la limite des places disponibles

Comment les animaux sont apparus sur Terre ?

Le 20 juin à 15h30

Inscriptions du 15 au 19 juin

Aujourd’hui, on va faire un voyage extraordinaire dans le temps, bien avant les dinosaures ! Regardez tous ces animaux autour de nous... Mais comment les tout premiers sont-ils apparus ? Ont-ils toujours vécu sur la terre ferme ou ont-ils commencé dans l’océan ? Devenons de petits scientifiques pour découvrir le secret de l’origine de la vie ! Vous êtes prêts ?

Le souffle de Tahiti

Le 27 juin à 10h30

Inscription du 22 au 26 juin

C’est l’été à la médiathèque ! Laissez-vous porter par une brise ensoleillée jusqu’au cœur du Pacifique, là où vibrent les mystères et la magie de la culture tahitienne. Inspirés par la plage, le soleil et les traditions des îles, nous allons imaginer de joyeuses créations colorées. Ensuite, nous les utiliserons pour décorer la bibliothèque et y apporter une vraie ambiance d’été !

EXPOSITION

Nous, les fleuves du Sud

Du 17 juin au 17 octobre

Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville

2 rue Nguyên Binh Khiêm, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

Billet en vente : selon les tarifs du musée

Dans le cadre du projet “Vivre avec les fleuves”, initié par l’ambassade de France au Vietnam et l’Institut français du Vietnam, l’exposition “Nous, les fleuves du Sud” propose une lecture plurielle des relations entre les populations vietnamiennes et leurs fleuves.

Adaptée de l’exposition “Nous, les fleuves”, présentée en 2022 au Musée des Confluences à Lyon (France), elle met en lumière les caractéristiques des fleuves du Sud Vietnam, des réseaux fluviaux du Delta du Mékong aux transformations urbaines contemporaines.

Réunissant près de 80 objets, œuvres, photographies et documents issus de la coopération entre quatre musées de Hô Chi Minh-Ville (Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville, Musée de Hô Chi Minh-Ville, Musée des femmes du Sud et Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville), l’exposition raconte les fleuves à travers de multiples regards, de leurs origines à leur avenir.

À la croisée des savoirs scientifiques et des approches sensibles, elle invite le public à réfléchir à notre relation aux fleuves et aux formes de coexistence durable à imaginer pour demain.

DT/CVN