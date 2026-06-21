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CINÉMA

Domicile conjugal

Le 27 juin à 19h00

DCiné

6 rue Mac Dinh Chi, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

Réalisation : François Truffaut

Avec : Jean-Pierre Léaud, Claude Jade

Genre : Fiction, comédie romantique

Durée : 1h38

Certains foyers se construisent dans l’amour, mais se trouvent aussi éprouvés par les élans imprévus de la vie.

Antoine Doinel et Christine Darbon commencent leur vie conjugale à Paris dans une apparente douceur : Christine vend des fleurs et donne des leçons de violon, tandis qu’Antoine travaille par intermittence à son roman mûri depuis longtemps. Alors que Christine attend leur premier enfant, Antoine se laisse fasciner par une jeune Japonaise, bouleversant l’équilibre fragile de leur couple.

Poursuivant le parcours d’Antoine Doinel, “Domicile conjugal” propose un regard à la fois drôle, sensible et lucide sur le mariage, l’âge adulte et les hésitations très humaines de la vie à deux.

Bonjour le monde

Le 28 juin à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisation : Anne-Lise Koehler

Avec : Jean-Pierre Léaud, Claude Jade

Genre : Animation

Durée : 1h01

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.

Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

ÉVÉNEMENT

Fête de la musique

Les 20 et 21 juin

IDECAF

31, rue Thai Van Lung, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

L’IDECAF a le plaisir de s’associer à l’Institut français du Vietnam ainsi qu’aux partenaires culturels et artistiques de Hô Chi Minh-Ville dans le cadre de la Fête de la musique 2026, un événement culturel international annuel organisé à l’occasion du solstice d’été (21 juin).

Créée en France en 1982, la Fête de la musique repose sur un esprit d’ouverture, de gratuité et d’accessibilité à tous. Après plus de quatre décennies, cet événement est devenu un rendez-vous international célébré dans plus de 120 pays à travers le monde, offrant un moment unique où la musique rassemble les communautés et met à l’honneur la diversité des cultures.

Pour son grand retour en 2026, le festival se déploiera dans 15 lieux différents à travers Hô Chi Minh-Ville, proposant une programmation musicale riche et variée qui réunira des artistes de tous horizons aux styles de performance multiples. En tant que l'un des points de rendez-vous phares de cette édition, l’IDECAF est impatient d’accueillir le public pour découvrir et vibrer au rythme de l’ambiance festive de la Fête de la Musique 2026.

EXPOSITION

Nous, les fleuves du Sud

Du 17 juin au 17 octobre

Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville

2 rue Nguyên Binh Khiêm, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

Billet en vente : selon les tarifs du musée

Dans le cadre du projet “Vivre avec les fleuves”, initié par l’ambassade de France au Vietnam et l’Institut français du Vietnam, l’exposition “Nous, les fleuves du Sud” propose une lecture plurielle des relations entre les populations vietnamiennes et leurs fleuves.

Adaptée de l’exposition “Nous, les fleuves”, présentée en 2022 au Musée des Confluences à Lyon (France), elle met en lumière les caractéristiques des fleuves du Sud Vietnam, des réseaux fluviaux du Delta du Mékong aux transformations urbaines contemporaines.

Réunissant près de 80 objets, œuvres, photographies et documents issus de la coopération entre quatre musées de Hô Chi Minh-Ville (Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville, Musée de Hô Chi Minh-Ville, Musée des femmes du Sud et Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville), l’exposition raconte les fleuves à travers de multiples regards, de leurs origines à leur avenir.

À la croisée des savoirs scientifiques et des approches sensibles, elle invite le public à réfléchir à notre relation aux fleuves et aux formes de coexistence durable à imaginer pour demain.

DT/CVN