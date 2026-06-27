Sortir (du 26 juin au 15 juillet)

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THÉÂTRE

Frozen fire (Feu glacé)

Le 26 juin à 20h00

Théâtre Hô Guom

40, rue Hàng Bài, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

La musique symphonique possède une beauté singulière : chaque mouvement ne se limite pas à une succession de mélodies, mais porte en lui l’émotion et l’âme des interprètes.

Le concert Frozen Fire invite le public à découvrir cette alchimie où technique, sensibilité et personnalité artistique se fondent dans chaque note. Sous la direction du chef d’orchestre finlandais Kalle Kuusava, figure reconnue de la scène classique européenne ayant dirigé de nombreux opéras et orchestres prestigieux, la soirée promet un voyage musical riche en intensité et en émotions.

À ses côtés, l’Orchestre symphonique de Hanoï (HPO), l’une des principales formations symphoniques du Vietnam, réunissant artistes et enseignants de l’Académie nationale de musique, poursuivra son dialogue avec le public à travers un répertoire exigeant et inspiré.

La violoniste Sara Dragan assurera la partie soliste. Reconnue pour sa virtuosité et son expressivité, elle apportera une touche éclatante à cette soirée placée sous le signe de la passion musicale.

The Symphony of Time (La Symphonie du temps)

Le 10 juillet à 20h00

Théâtre Hô Guom

40, rue Hàng Bài, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

À l’occasion du troisième anniversaire de son inauguration, le Théâtre Hô Guom propose un concert exceptionnel The Symphony of Time. En seulement trois ans, l’établissement s’est affirmé comme une scène artistique de premier plan grâce à une programmation diversifiée et à l’accueil de nombreux artistes et orchestres de renommée internationale. Cette évolution témoigne de la place croissante qu’il occupe sur la carte des grandes institutions culturelles de la région et du monde.

Pour marquer cet anniversaire, le public pourra assister à une soirée réunissant trois grandes voix de l’art lyrique international : les chanteurs d’opéra Diana Damrau, Javier Camarena et Marina Viotti. Le concert sera dirigé par le chef d’orchestre Trân Nhât Minh, accompagné de l’Orchestre symphonique de Hanoï.

Cette rencontre musicale constituera l’un des temps forts de la saison et un hommage que le Théâtre Hô Guom souhaite offrir aux spectateurs vietnamiens et internationaux.

CINÉMA

Domicile conjugal

Le 27 juin à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son,

quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisation : François Truffaut

Avec : Jean-Pierre Léaud, Claude Jade

Genre : Fiction, comédie romantique

Durée : 01h38

Certains foyers se construisent dans l’amour, mais se trouvent aussi éprouvés par les élans imprévus de la vie. Antoine Doinel et Christine Darbon commencent leur vie conjugale à Paris dans une apparente douceur : Christine vend des fleurs et donne des leçons de violon, tandis qu’Antoine travaille par intermittence à son roman mûri depuis longtemps. Alors que Christine attend leur premier enfant, Antoine se laisse fasciner par une jeune Japonaise, bouleversant l’équilibre fragile de leur couple.

Poursuivant le parcours d’Antoine Doinel, “Domicile conjugal” propose un regard à la fois drôle, sensible et lucide sur le mariage, l’âge adulte et les hésitations très humaines de la vie à deux.

EXPOSITION

Intersection du Vietnam

Jusqu’au 15 juillet

École normale supérieure de Huê

34, rue Lê Loi, quartier de Thuân Hoa, ville de Huê (Centre)

Après une première présentation dans le cadre de la Biennale internationale de photographie Photo Hanoi’2025, à l’ambassade de France au Vietnam puis au Musée de Dà Nang, l’exposition Intersection du Vietnam poursuit son itinéraire et est proposée au public de Huê à l’occasion du Festival de Huê 2026.

L’exposition réunit les œuvres de trois photographes français, Daniel Roussel, Gilbert Bertrand et Lily Franey, dont le parcours artistique entretient depuis de nombreuses années un lien étroit avec le Vietnam. À travers leurs regards singuliers, les visiteurs sont invités à découvrir différentes facettes du pays, entre mémoire, rencontres humaines et transformations contemporaines.

Organisée conjointement par Institut français du Vietnam et l’École normale supérieure de Huê, cette exposition s’inscrit dans la programmation culturelle du Festival de Huê 2026 et met à l’honneur le dialogue artistique entre la France et le Vietnam.

DT/CVN