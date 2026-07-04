Sortir (du 4 au 9 juillet)

>> Sortir (du 17 au 30 juin)

>> SORTIR (du 17 juin au 17 octobre)

>> Sortir (du 26 juin au 15 juillet)

SPECTACLE

GOm Show - La voix de la céramique

Les 8 et 9 juillet, de 19h30 à 21h30

Théâtre Trung Vuong

86 rue Hùng Vuong, quartier de Hai Châu, à Dà Nang (Centre)

GOm Show est un projet artistique et musical original inspiré de la poterie traditionnelle vietnamienne, où l’argile n’est pas seulement une matière, mais aussi une âme. Jarres, vases et poteries se transforment en instruments de musique uniques, donnant naissance à un univers sonore brut et fascinant.

Véritable réceptacle de sons, GOm traverse le temps et établit un dialogue entre l’homme et la nature, entre le passé et le présent. Chaque rythme et chaque vibration révèlent une part du patrimoine culturel vietnamien, invitant le public à redécouvrir une mémoire ancestrale à travers une expérience sensorielle inédite.

Rôi mo (Rêves de marionnettes)

De 18h00 à 19h00, les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches

Théâtre Dó

Vega City de Nha Trang, province de Khánh Hòa (Centre)

Renseignements : 08 99 98 08 18 - 024 37 88 00 99

Cette création artistique novatrice associe le théâtre traditionnel de marionnettes sur l’eau à de nombreuses formes contemporaines : marionnettes de bambou, à tiges, de théâtre, d’ombres, marionnettes articulées inspirées du tangram ou encore marionnettes animées. L’ensemble est accompagné en direct par des musiciens interprétant des œuvres du répertoire traditionnel vietnamien.

Le prestigieux magazine américain Entrepreneur a classé ce spectacle parmi “les représentations les plus originales et captivantes au monde”.

Tous les personnages, instruments et éléments de décor ont été imaginés et fabriqués à la main par des artisans et artistes vietnamiens. Chaque représentation est entièrement jouée en direct, combinant techniques variées de manipulation, orchestre interactif et effets scéniques.

Le spectacle met à l’honneur la richesse du patrimoine vietnamien à travers la musique, les costumes, les instruments traditionnels et les arts populaires. Il constitue également une première au Vietnam grâce à la combinaison de plusieurs genres de marionnettes, d’une mise en scène multi spatiale et d’un orchestre d’instruments traditionnels des ethnies d’Asie du Sud-Est.

Chào Show - Voyage au cœur du Vietnam

De 19h00 à 21h00, du mardi au dimanche

6, rue Nguyên Siêu, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville

Le Chào Show est un programme artistique original célébrant la musique vietnamienne à travers une collection exceptionnelle de trente instruments traditionnels issus des différentes ethnies du pays. Fruit d’un long travail de recherche, de collecte et de reconstitution, cet ensemble constitue aujourd’hui l’un des patrimoines instrumentaux les plus complets du Vietnam.

Composé de douze chapitres musicaux spécialement écrits par le compositeur Trân Manh Hùng, le spectacle entraîne le public dans un voyage du Nord au Sud du pays, à la découverte de la diversité culturelle vietnamienne.

Au fil de la représentation, les spectateurs retrouvent des images emblématiques des paysages et des habitants du Vietnam, sublimées par une scénographie immersive.

L’une des particularités du programme réside dans l’association de la musique, des projections visuelles et d’une dégustation de neuf spécialités régionales. Les visiteurs peuvent ainsi écouter, contempler et savourer les saveurs du Nord, du Centre et du Sud du pays dans une même expérience culturelle.

Le théâtre est également le premier au Vietnam à être équipé d’un système sonore immersif de dernière génération, offrant une expérience acoustique en trois dimensions, quelle que soit la place occupée dans la salle.

Pensé comme un lieu dédié à la valorisation de la culture vietnamienne, le Chào Show s’adresse aussi bien aux visiteurs étrangers qu’au public vietnamien désireux de redécouvrir l’identité du pays à travers la musique, l’image et la gastronomie.

Tetsuji Honna - Tchaïkovski et Rachmaninov

Le 4 juillet à 20h00

Académie nationale de musique du Vietnam

77, rue Hào Nam, quartier de Dông Da, Hanoï

Les amateurs de musique classique auront l’occasion de retrouver le chef d’orchestre japonais Tetsuji Honna, figure familière de l’Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO), auquel il estassocié depuis plus de vingt ans.

À l’occasion du Concert par abonnement N°184, il dirigera un programme consacré à deux géants de la musique russe : Sergueï Rachmaninov et Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Le concerto sera interprété par le pianiste Toby Tan Kai Rong.

Cette soirée promet de faire voyager le public à travers toute la richesse émotionnelle du répertoire symphonique russe, entre lyrisme, mélancolie et puissants élans dramatiques.

DT/CVN