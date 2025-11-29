Sortir (du 3 au 14 décembre)

CINÉMA

Van Gogh

Le 3 décembre à 21h30

Galaxy Cinema

6ᵉ étage, Mipec Long Biên Shopping Center, N°2, rue Long Biên 2, quartier de Ngoc Lâm, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarif : 75.000 dôngs

Billet en vente à l’entrée

Réalisation : Maurice Pialat

Acteurs : Jacques Dutronc, Gérard Séty

Genre : Biopic, Drame

Durée : 2h38

Le film parle d’un peintre talentueux - Vincent Van Gogh. Après avoir quitté l’hôpital, il emménage chez le Dr. Gachet et développe des sentiments pour la fille du propriétaire. Ils décident de s’unir, mais elle réalise rapidement que Van Gogh ne l’aime pas. Son cœur ne bat vraiment qu’avec l’art.

Festival du film européen 2025

Jusqu’au 6 décembre

Centre national du cinéma - 87, rue Lang Ha, quartier de Giang Vo, Hanoï

Cinestar Cinema - 135, rue Hai Bà Trung, quartier de Sài Gon,

Hô Chi Minh-Ville

Points de distribution de billets gratuits :

+ Délégation de l’Union européenne au Vietnam (24ᵉ étage, Tour Ouest, Lotte Center, 54 rue Liêu Giai, quartier de Giang Vo, Hanoï)

+ Institut Goethe de Hanoï (56-58-60, rue Nguyên Thái Học, quartier de Cua Nam, Hanoï)

+ Cinestar (135, rue Hai Bà Trung, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville)

Toutes les projections sont proposées avec double sous-titrage vietnamien et anglais.

Réunissant 21 films, l’édition 2025 du Festival du film européenau Vietnam invite le public à renouer avec la magie irremplaçable de la salle obscure. À travers rencontres furtives, gestes minuscules, destinées croisées, ces œuvres révèlent toute la profondeur et l’étrangeté de l’expérience humaine.

L’une des sélections les plus riches jamais présentées au Vietnam mettra en lumière le meilleur du cinéma européen contemporain : films d’auteur, récits introspectifs, aventures cinématographiques pour tous les âges.

Pour la première fois, le Festival du film européen 2025 (EUFF) s’associe au Prix du Public LUX - initiative conjointe du Parlement européen et de l’Académie européenne du cinéma - ainsi qu’à la Saison des Prix du Cinéma européen 2026, témoignant de la vitalité de la création européenne et de la montée en puissance des coproductions régionales et internationales.

L’EUFF 2025 au Vietnam est organisé par la Délégation de l’Union européenne, en collaboration avec les ambassades et institutions culturelles des États membres.

EXPOSITION

Nôt do di san (La note rouge du patrimoine)

Jusqu’au 5 décembre, de 09h00 à 18h00, du lundi au samedi

Club House

Zone urbaine Anlac Green Symphony, commune de Son Dông, Hanoï

Au milieu des grandes écoles d’estampes populaires vietnamienne - Đông Hô, Hàng Trông -, la peinture Kim Hoàng, encore appelée “peinture rouge”, demeure méconnue. Étroitement liée aux croyances populaires, elle exprime les aspirations à la paix, à la prospérité et au bonheur.

Autrefois indispensable lors du Tết (Fête traditionnelle) dans les villages de Xu Doài (littéralement Pays-Ouest) comme du Delta du Nord, ce genre pictural fut longtemps oublié avant de renaître progressivement, apportant avec lui la vibration rouge du souvenir et du patrimoine, et ravivant l’âme des anciens métiers d’art.

Anlac Group, en partenariat avec 84SPACE, organise l’exposition “Nôt do di san” afin de célébrer et transmettre la valeur de ce patrimoine singulier, resté silencieux près d’un siècle. L’événement accueillera le maître artisan Đào Đinh Chung, originaire de Kim Hoàng, qui poursuit aujourd’hui le travail de restauration et de préservation de cet art ancestral.

CONCERT

Carolight - Concert de Noël aux chandelles

Le 14 décembre à 18h00

Maison d’édition des Écrivains

65, rue Nguyên Du, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Sous la direction du chef Dustin Tiêu, avec l’orchestre et le chœur Symphonic Collection, Carolight propose une soirée de Noël à la fois chaleureuse et élégante, où musique, lumière et émotions s’entrelacent.

Le spectacle, entièrement illuminé aux chandelles, offre une expérience sensorielle complète : une atmosphère intime, festive et empreinte de romantisme, parfaite pour célébrer l’esprit de Noël.

Les spectateurs pourront également déguster du vin chaud (Mulled Wine), pour savourer pleinement les parfums et les plaisirs d’un réveillon inoubliable.

DT/CVN