Sortir (du 22 au 30 novembre)

ATELIER

Protégez votre santé ! (de 6 à 11 ans)

Le 22 novembre à 15h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription du 24 au 28 novembre / mediatheque@ifv.vn

La santé, c’est très important ! Quand on est en bonne forme, on peut étudier, jouer et partir à la découverte du monde. Mais que se passe-t-il quand on tombe malade ? Comment rester en bonne santé ? Venez le découvrir ensemble à travers des activités ludiques et éducatives !

RECITAL DE PIANO

Au fil de l’eau de la Loire au Mékong

Le 29 novembre à 20h00

Académie nationale de musique du Vietnam (VNAM)

77, rue Hào Nam, quartier de Ô Chợ Dừa, Hanoï

Billetterie : https://www.vnso.com.vn/concert/71/tickets

Trois quarts d’heure ont suffi à Dana Ciocarlie pour montrer, avec un style idoine et une énergie farouche, la vitalité rythmique des pages inspirées par la musique populaire de son pays. (...) Elle tire de son piano un véritable feu d’artifice de rythmes et de couleurs à faire frémir les murs de la salle.

De la Loire au Mékong, la pianiste Dana Ciocarlie vous transporte dans un voyage musical où l’eau devient langage, reliant les cultures, les mémoires et les émotions.

Le projet “Au fil de l’eau, de la Loire au Mékong” tisse un dialogue artistique entre deux fleuves mythiques : la Loire, témoin des paysages et de l’histoire française, et le Mékong, source de vie et de poésie en Asie du Sud-Est. À travers ce récital imaginé et interprété par la pianiste Dana Ciocarlie, l’eau devient fil conducteur, symbole de circulation, de métissage et de partage entre les cultures.

Le programme se déploie comme un courant mêlant héritage et création. Des œuvres de Henri Dutilleux, Francis Poulenc et Emmanuel Chabrier évoquent la lumière et les traditions du patrimoine ligérien, tandis que les compositions contemporaines de Tôn Thât Tiêt (L’Océan) et Edith Canat de Chizy (Sailing) font résonner la profondeur spirituelle et la puissance symbolique de l’eau. Les Préludes d’Élise Bertrand, Les Jours pluvieux de Marie Jaëll et Les Éphémères de Philippe Hersant, inspirés par les haïkus japonais, offrent un écho délicat et poétique à cette thématique fluide. Les univers de Ravel, Debussy, Enesco et Fauré viennent compléter ce parcours.

À travers ce programme, “Au fil de l’eau” célèbre la diversité des expressions musicales et met en lumière des compositrices dont la voix irrigue aujourd’hui le répertoire pianistique. Entre passé et présent, entre Loire et Mékong, ce voyage sonore invite à repenser le lien entre nature et humanité, unité et échange, mémoire et création, dans un même mouvement d’écoute et de dialogue.

EXPOSITION

Le mouvement est un Art

Jusqu’au 30 novembre

Espace d’exposition

61, rue Tràng Tiên, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Sous l’égide de l’Institut français du Vietnam, la Galerie Chau & Co présente “Le Mouvement est un Art”, exposition du photographe français Tony Noël dans le cadre de Photo Hanoi ’25. Originaire de Lyon, Tony Noël se passionne pour la photographie depuis 2016 et se spécialise dans le mouvement et la photographie de rue. Il collabore régulièrement avec de grandes marques comme Palladium, Puma ou Nike, et représente aujourd’hui Leica et Sigma. Fondateur de l’agence Undo Art, il a également travaillé avec plusieurs institutions culturelles lyonnaises.

La série présentée résulte de quatre années de recherche consacrées au corps, à la danse et à la lumière. Organisée en dix chapitres, elle explore différentes mises en scène où ombres et éclairages sculptent la présence des corps. Tony Noël y travaille avec des artistes d’horizons variés pour capter l’énergie, la tension ou la douceur qui émergent du geste.

Pour lui, la lumière est l’âme de la photographie et le mouvement en est l’essence. Ses images se déploient comme un voyage intérieur où les corps, libérés, deviennent le miroir d’émotions profondes. L’exposition révèle ainsi une vision personnelle du mouvement : une écriture sensible, physique et vibrante du langage photographique.

Rythmes de la mémoire

Jusqu’au 30 novembre

Espace d’exposition

61, rue Tràng Tiên, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Dans “Rythmes de la mémoire”, le photographe vietnamien Duy Phuong revisite son histoire familiale à travers une exposition intime mêlant souvenirs, mise en scène et fragments imaginaires. Né en 1984 dans une famille de photographes du delta du Mékong, il a grandi dans un univers façonné par l’image, où la photographie constituait à la fois un métier et un héritage. Après le décès de sa mère, les anciennes photos sont devenues pour lui des passerelles vers une mémoire affective en voie d’effacement, nourrissant la genèse de ce projet.

L’exposition rassemble des images où se croisent réalité et fiction pour restituer la trajectoire émotionnelle d’une famille marquée par le temps. Elle évoque également la figure de son père, photographe depuis près de quarante ans, qui demeure pour l’artiste une source de transmission et d’inspiration.

Photographe documentaire reconnu, Duy Phuong explore depuis plus de dix ans les mutations sociales et culturelles du Vietnam contemporain. Son travail, présenté dans de nombreux festivals internationaux, se situe à la frontière entre observation et reconstitution. Avec “Rythmes de la mémoire”, il construit une œuvre sensible où l’expérience personnelle rejoint les récits collectifs, affirmant la famille comme l’origine de toute émotion et de toute création.

