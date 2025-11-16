Sortir (du 20 au 30 novembre)

ATELIER

Ton personnage de bande dessinée (de 6 à 11 ans)

Le 22 novembre à 15h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription du 17 au 21 novembre/mediatheque@ifv.vn

Ce mois de novembre, l’artiste d’animation Trung vous invite à un atelier plein de créativité. Vous pourrez dessiner, découper et coller pour inventer le héros ou l’héroïne de votre propre bande dessinée, comme celles que vous aimez lire à la médiathèque.

Votre personnage pourra être un humain, un animal adorable, un robot, un super-héros ou une fée… et même un mélange de plusieurs personnages différents. À la fin de l’atelier, chacun sera invité à présenter son personnage : sa personnalité, ses goûts, ses talents ou ses pouvoirs spéciaux.

Venez libérer votre créativité à l’atelier “Ton personnage de bande dessinée” à la médiathèque de l’Institut français !

Protégez votre santé ! (de 6 à 11 ans)

Le 29 novembre à 10h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription du 24 au 28 novembre/mediatheque@ifv.vn

La santé, c’est très important ! Quand on est en bonne forme, on peut étudier, jouer et partir à la découverte du monde. Mais que se passe-t-il quand on tombe malade ? Comment rester en bonne santé ? Venez le découvrir ensemble à travers des activités ludiques et éducatives !

EXPOSITION

Obturapaysage

Jusqu’au 20 novembre

Vincom Center for Contemporary Art (VCCA), B1-R3, Vincom Mega Mall Royal City

72A, rue Nguyên Trai, quartier de Thanh Xuân, Hanoï

L’obturateur de l’appareil photo interrompt le temps, le superpose, le trouble. Obturapaysage, une exposition collective proposée par Á Space et co-conçue par Đặng Thùy Anh et Vân Đỗ, explore l’enchevêtrement entre photographie et performance : là où les photographies ne se contentent pas de documenter, mais mettent aussi en scène et cadrent les actions ; là où la performance émerge comme empreinte, réactivation ou fragment de paysage ; et là où la photographie dépasse la simple captation de l’instant pour devenir pli, intervention, ou réflexion sur le réel.

Dans ces croisements, la frontière entre «performance» et ”image” se déstabilise : les photographies deviennent performatives, tandis que les performances laissent leur trace à la manière de photographies - produisant ensemble un champ mouvant où mémoire, corps et réalité se brouillent, se superposent, se transforment.

Au Vietnam, le dialogue entre les pratiques liées à l’image - en particulier la photographie - et l’art de la performance reste relativement limité. Ces deux communautés se croisent peu et disposent de rares occasions de collaboration ou d’échange, laissant ainsi un potentiel interdisciplinaire encore largement inexploré.

Si la performance se vit traditionnellement en temps réel, la photographie, elle, a depuis longtemps servi à en capturer, conserver et réactiver les moments éphémères. Dépassant cette fonction documentaire, l’exposition explore comment l’appareil photo peut interagir avec la performance, y intervenir ou y répondre, donnant ainsi lieu à des œuvres autonomes qui dialoguent avec la performance vivante au lieu de simplement l’enregistrer.

Ce faisant, l’exposition invite les spectateurs à réfléchir à la manière dont la photographie peut remodeler l’expérience de la performance et ouvrir de nouvelles perspectives esthétiques, nous incitant à envisager ce qui se trouve au-delà du cadre.

Une saison révélatrice

Jusqu’au 30 novembre

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

À l’orée de la saison des pluies à Dà Lat, lorsque de brèves averses imprègnent la terre et que le brouillard drape les collines de Lâm Dông, Carô Gervay entreprend une exploration qui donnera naissance à Une saison révélatrice. Conçue lors d’une résidence au printemps 2024, cette série d’œuvres s’enracine dans une réponse profondément personnelle à Métisse Blanche, l’autobiographie de Kim Lefèvre publiée en 1989, dans laquelle l’autrice retrace ses souvenirs d’enfance en tant que fille d’un père présumé français légalement inconnu et d’une mère vietnamienne, en Indochine puis au Vietnam.

Une saison révélatrice se déploie comme un dialogue subtil entre Kim Lefèvre - l’enfant en quête de sens dans une identité et un environnement fracturés -, la voix institutionnelle de l’État français, et Carô Gervay elle-même. Cet échange met au jour un terrain commun, quoique ambivalent et façonné par les strates culturelles, linguistiques, religieuses et raciales.

En donnant une expression visuelle à l’expérience complexe de Kim Lefèvre, Carô Gervay interroge l’influence persistante de l’impérialisme sur la manière dont les enfants apprennent, se souviennent et construisent leur identité, tout en explorant les outils de résistance - qu’ils soient émotionnels, éducatifs ou culturels - transmis à travers les générations et les diasporas.

Animée par le désir de Kim Lefèvre d’exprimer, de questionner et de s’émanciper, Carô Gervay réemploie des ingrédients et matières organiques locaux pour créer des ''recettes photographiques'', explorant le paysage et la pédagogie comme témoins et vecteurs de mémoire, d’identité et d’histoires entrelacées. Son œuvre devient ainsi une invitation à suivre les frontières poreuses entre faits et ressentis, passé et présent, tenus ensemble par les préoccupations partagées entre l’artiste et l’autrice.

Présentée à l’Institut français du Vietnam - Hanoï, l’exposition constitue une intervention visuelle dans l’espace, où les questions d’appartenance sont revisitées avec finesse. Intégrée au programme de Photo Hanoi’25, Une saison révélatrice propose une relecture posée mais puissante des héritages et ruptures qui façonnent notre compréhension du lieu, de soi et de l’histoire.

