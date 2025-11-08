Sortir (du 2 au 30 novembre)

ÉVÉNEMENT

La Dictée des Grands

Le 15 novembre à 09h30

Satsuma House

28b, rue Nguyên Van Huong, quartier d’An Khanh, Hô Chi Minh-Ville

La Dictée des Grands revient pour sa 3e édition !

Que vous soyez francophone confirmé, lycéen ou apprenant passionné, venez relever le défi le samedi 15 novembre à Hô Chi Minh-Ville.

Des nouveautés, une ambiance conviviale, et de superbes lots à gagner !

Inscrivez-vous dès maintenant via le lien ci-dessous et venez tester votre niveau de français dans la bonne humeur !

https://www.facebook.com/share/1A8szZhHjn/?mibextid=wwXIfr

ATELIER

Merci, mes profs ! (de 6 à 11 ans)

Le 15 novembre à 10h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription : mediatheque@ifv.vn

Le 20 novembre, c’est la Journée des enseignants au Vietnam ! C’est une belle occasion pour dire merci à vos professeurs. Aujourd’hui, nous allons fêter cette journée ensemble avec des jeux amusants, des petites activités manuelles et beaucoup de bonne humeur ! Préparez-vous à créer, à rire et à partager vos plus jolis mots pour vos maîtres et maîtresses.

EXPOSITION

Archive et post-archive

Du 02 au 20 novembre

Vincom Center for Contemporary Art (VCCA) - B1-R3, Vincom Mega Mall Royal City, 72A, rue Nguyên Trai, quartier de Thanh Xuân, Hanoï

L’exposition explore les notions d’archive et de post-archive à travers le prisme de la diaspora vietnamienne, tout en tissant des liens avec des artistes vietnamiens et caribéens partageant des préoccupations similaires. Ce projet vise à interroger les expériences de migration et les perspectives culturelles qui en découlent, tout en résonnant avec des enjeux globaux d’identité et de mémoire.

En se concentrant principalement sur la photographie, mais aussi en intégrant d’autres médiums tels que la vidéo et l’installation, l’exposition déploie une réflexion sur la façon dont ces supports capturent les récits personnels et collectifs liés à l’exil, la transmission et la transformation.

Les œuvres présentées jouent avec les strates de l’histoire et de la mémoire, mêlant archives officielles et souvenirs intimes. Elles interrogent la manière dont les artistes réécrivent ou déconstruisent les récits traditionnels à travers l’image, créant ainsi un dialogue entre le passé et le présent.

En mettant l’accent sur des parcours de migration et d’adaptation, l’exposition pose la question de la construction des identités diasporiques, souvent marquées par des ruptures géographiques et culturelles. Par l’acte photographique, les artistes transcendent la simple documentation et révèlent des fragments de vécu, des mythes et des contre-récits qui complexifient notre compréhension de la société contemporaine.

À travers ces regards croisés entre la diaspora vietnamienne et caribéenne, l’exposition ambitionne de questionner les représentations de l’altérité, la mémoire collective, et la manière dont le souvenir et l’oubli façonnent nos identités actuelles. Ce projet souhaite inviter le public à une réflexion profonde sur les récits individuels et collectifs qui façonnent nos sociétés contemporaines, en particulier sous l’angle des migrations, des héritages culturels et des identités en constante évolution.

Pratiques photographiques des jeunes artistes

Du 01 au 30 novembre

40, rue Lan Ông, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Dans le cadre de la Biennale internationale de photographie Photo Hanoi ’25, le photographe et commissaire Nguyên Thê Son présentera une exposition dédiée aux jeunes étudiants pratiquant la photographie.

Cette exposition regroupe une sélection d’œuvres créées au cours des dernières années dans le cadre des cours de photographie artistique dispensés par Nguyên Thê Son. La majorité des œuvres sont des expérimentations avec le médium photographique réalisées par des étudiants en beaux-arts, en design et dans d’autres domaines créatifs.

L’exposition vise à offrir de nouvelles perspectives sur l’utilisation de la photographie dans la pratique artistique contemporaine, en encourageant les jeunes à explorer et à développer leur propre langage visuel. Elle cherche à élargir les possibilités d’application de la photographie dans les pratiques artistiques individuelles, tout en promouvant une approche créative et innovante de la photographie contemporaine.

Près de vingt jeunes artistes seront présentés, avec une grande diversité de méthodes et d’approches photographiques. À travers cette exposition, les visiteurs auront un aperçu de la richesse des expérimentations photographiques en tant qu’outil d’expression artistique dans le monde d’aujourd’hui.

Nguyên Thê Son, né en 1978, est titulaire d’une maîtrise en arts, spécialisé en photographie artistique de l’Académie centrale des beaux-arts de Pékin (2012). Fort de plus de vingt ans de recherche sur la photographie artistique et sociale, il a apporté un regard unique et documenté sur le monde de la photographie contemporaine au Vietnam. Ses projets sont souvent des séries explorant des phénomènes sociaux, où les matériaux et le langage sont adaptés aux contextes et aux enjeux spécifiques de chaque sujet.

DT - Hervé Fayet/CVN