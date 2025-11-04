Le Théâtre de hát bội de Hô Chi Minh-Ville, passeur de culture et de mémoire

Depuis plusieurs années, le Théâtre de hát bội de Hô Chi Minh-Ville propose chaque semaine des représentations dans les espaces publics de la ville. En parallèle, il collabore avec des établissements scolaires pour rapprocher cet art ancestral de la jeunesse. Une démarche à la fois patrimoniale et novatrice, qui vise à préserver l’identité culturelle tout en conquérant de nouveaux publics.

Chaque représentation, souvent constituée de courtes scènes ou d’extraits, est donnée par des artistes passionnés, qui sont toujours prêts à répondre aux questions des spectateurs. Leur dévouement et leur générosité ont peu à peu conquis les habitants de la ville, jeunes et moins jeunes, éveillant curiosité et sympathie pour cette forme théâtrale traditionnelle.

Nguyên Công Dung, 38 ans, assistait pour la première fois à un spectacle de hát bội dans la rue aux livres Nguyên Van Binh. "C’est la première fois de ma vie que je découvre cet art. J’ai désormais un regard nouveau, une autre approche. J’ai vu une pièce sur les deux sœurs Trung, des héroïnes nationales, et j’ai été très impressionnée par le rythme du tambour, la musique et le style de jeu si particulier du hát bội", dit-elle.

Chaque année, le théâtre donne entre 150 et 160 représentations, subventionnées ou payantes, soit en moyenne une représentation tous les deux jours.

Pour toucher un public plus large, local comme étranger, les artistes se produisent régulièrement le week-end dans des lieux emblématiques tels que le mausolée de Lê Van Duyêt ou le temple des rois Hùng (dans le parc du Jardin zoologique et botanique de Saigon). Le théâtre participe également aux fêtes traditionnelles dans les maisons communales et aux programmes scolaires organisés sur des sites historiques, comme nous l’indique Nguyên Thanh Binh, chef du service d’organisation des spectacles.

"À travers ces représentations en plein air, nous souhaitons diffuser l’art du hát bội, préserver et valoriser cette forme unique du théâtre traditionnel vietnamien. C’est aussi une manière d’attirer les touristes, de leur donner envie d’assister ensuite à nos spectacles payants", explique-t-il.

Lors d’une représentation au centre-ville, Lâm Hoàng Xuân Nghi, étudiante à l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, a été particulièrement inspirée.

"Les extraits joués évoquent tous des périodes de lutte pour la construction et la défense du pays. À la fin du spectacle, j’ai dessiné les visages et les costumes des personnages, tellement ils m’ont marquée", partage-t-elle.

Selon la jeune femme, pour séduire davantage de spectateurs, le hát bội devrait s’ouvrir à des thèmes contemporains et utiliser les plateformes numériques. "Plus il se renouvellera, plus cet art ancien suscitera de l’intérêt. Les jeunes comprendront ainsi mieux les valeurs culturelles de leur pays", estime Xuân Nghi.

Conscient des attentes des jeunes mais aussi du public international, le théâtre adapte ses spectacles: sélection d’extraits centrés sur le maquillage et les mouvements scéniques, réduction des dialogues, mise en avant de l’expression visuelle pour permettre aux spectateurs étrangers de saisir l’esprit de la pièce sans la barrière de la langue.

Parallèlement, le théâtre a conçu des programmes touristiques immersifs, comme des photo-tours ou des tours d’expérience artistique de 30 à 60 minutes, bilingues (vietnamien-anglais ou vietnamien-chinois).

"Ce format permet aux visiteurs d’observer tout le processus de création d’un personnage, d’échanger avec les artistes, d’essayer quelques gestes ou répliques, et ainsi de ressentir de l’intérieur la beauté du hát bội", précise Nguyên Thanh Binh, le chef du service d’organisation des spectacles.

Ces efforts constants ont été récompensés. Le Théâtre de hát bội de Hô Chi Minh-Ville a ainsi été honoré par le Département municipal de la culture et des sports comme l’un des huit collectifs les plus méritants dans le mouvement d’émulation patriotique et la promotion du développement culturel et artistique de la ville.

Une reconnaissance bien méritée pour des artistes qui, entre tradition et modernité, poursuivent avec ferveur leur mission: faire rayonner la culture vietnamienne.

