Sortir (du 8 au 23 août)

>> Sortir (du 25 juillet au 20 septembre)

>> Sortir (du 25 juillet au 17 octobre)

>> Sortir (jusqu'au 31 août)

ATELIER

Animations jeunesse (de 6 à 11 ans)

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription sur mediatheque@ifv.vn

Mini-guides : l’Hôtel Métropole

Le 8 août à 11h00

Inscription du 3 au 7 août

Après avoir découvert l’Opéra de Hanoï, la cathédrale Saint-Joseph et le pont Long Biên, les enfants sont invités à poursuivre leur exploration du patrimoine de la capitale à travers l’un de ses édifices les plus emblématiques : l’Hôtel Métropole de Hanoï.

Qui y a séjourné ? Pourquoi cet établissement est-il célèbre dans le monde entier ? Jeux, défis en équipe et activités en français permettront aux participants de remonter le fil de son histoire et d’apprendre à le présenter comme de véritables petits guides.

Découverte de la langue des signes

Le 15 août à 11h00

Inscription du 10 au 14 août

Comment communiquer avec une personne sourde ou malentendante ? Qu’est-ce que la langue des signes ? Comment parler avec les mains et découvrir la richesse de la culture sourde ?

À travers un atelier ludique et interactif, les enfants s’initieront à la langue des signes, découvriront les bases de cette forme de communication et apprendront à mieux comprendre le monde des personnes sourdes.

Les petits randonneurs

Le 22 août à 15h30

Inscription du 17 au 21 août

La randonnée en montagne est une formidable occasion de découvrir la nature tout en vivant une aventure. Les jeunes participants seront invités à devenir, le temps d’un après-midi, de véritables explorateurs.

Au programme : projection d’un court dessin animé, découverte de la randonnée en montagne, jeux et défis ludiques.

BALLET

Le Lac des cygnes

À 20h00, les 15 et 16, puis les 22 et 23 août

Opéra de Hô Chi Minh-Ville

7, rue Công Truong Lam Son, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

Le Ballet, l’Orchestre symphonique et l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville (HBSO) présentent le grand ballet classique Le Lac des cygnes, chef-d’œuvre intemporel de Tchaïkovski.

Pour la première fois à Hô Chi Minh-Ville, cette production intégrale sera interprétée avec un orchestre symphonique jouant en direct pendant toute la représentation. Sous la direction de Lê Ha My, l’Orchestre symphonique du HBSO fera résonner la célèbre partition de Tchaïkovski, du majestueux Valse royale aux rythmes envoûtants du Cygne noir.

En quatre actes, le spectacle retrace l’histoire d’amour tragique entre le prince Siegfried et la princesse Odette, victime d’une malédiction. Le public pourra notamment admirer l’une des pages les plus célèbres du répertoire classique : les 32 fouettés exécutés par Odile, le Cygne noir. Réunissant les danseurs du Ballet du HBSO et les élèves de l’École intermédiaire de danse de Hô Chi Minh-Ville, cette production promet un rendez-vous d’exception pour les amateurs d’opéra.

CINÉMA

La petite bande (-13 ans)

Le 8 août à 19h00

DCiné

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

Réalisation : Pierre Salvadori

Avec : Colombe Schmidt, Paul Belhoste

Genre : Comédie, aventure

Durée : 01h46

Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de douze ans, décident de former une petite bande avec une mission pour le moins insolite : faire exploser l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. L’arrivée d’Aimé, un garçon solitaire, bouleversera peu à peu la dynamique du groupe et les conduira à découvrir la solidarité, la confiance et l’engagement.

Avec humour et sensibilité, Pierre Salvadori signe une comédie d’aventure où l’imagination de l’enfance et l’amitié donnent naissance à une histoire aussi drôle qu’émouvante.

CINÉMA

Les Parapluies de Cherbourg (-13 ans)

Le 15 août à 19h00

DCiné

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Saïgon, Hô Chi Minh-Ville

Réalisation : Jacques Demy

Avec : Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon

Genre : Comédie musicale, drame

Durée : 01h31

À Cherbourg, à la fin des années 1950, Geneviève et Guy vivent un amour profond. Mais lorsque le jeune homme est appelé à effectuer son service militaire en Algérie, le temps, la distance et les épreuves de la vie les entraînent vers des destins différents.

Entièrement chanté, Les Parapluies de Cherbourg est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du cinéma français. Porté par la musique de Michel Legrand, le film de Jacques Demy demeure une œuvre intemporelle sur l’amour, la séparation et la mémoire.

DAN THANH/CVN