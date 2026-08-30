Sortir (du 21 août 2026 jusqu’à fin février 2027)

>> Sortir (du 20 août au 25 septembre)

>> Sortir (du 26 au 29 août)

>> "Van Gogh Timeless" : 165 chefs-d'œuvre intemporels dévoilés à Hanoï

FESTIVAL

Hanoï Jazztival 2026

Du 17 au 19 septembre

Centre-ville de Hanoï

Un saxophone résonnant dans les rues anciennes, une mélodie de jazz surgissant aux abords du lac Hoàn Kiêm, des rythmes improvisés qui rencontrent le patrimoine, l’architecture et le rythme de vie d’une ville millénaire : telle sera l’atmosphère proposée par le Hanoï Jazztival 2026.

Placée sous le thème “Des mélodies sans frontières”, cette édition fera sortir le jazz des scènes traditionnelles pour l’emmener dans les rues et les espaces culturels de Hanoï. L’objectif est de créer des rencontres entre musique, patrimoine, habitants et ville.

De l’Opéra de Hanoï au Musée des femmes du Vietnam, de l’espace du Centre culturel et artistique de Hàng Buôm aux abords de la zone piétonne du lac Hoàn Kiêm et aux clubs de jazz, chaque lieu deviendra un point de rencontre musical où artistes et public pourront partager leurs émotions à travers un langage sans besoin de traduction.

Au programme notamment :

- Femmes dans le jazz

- Jazz sans frontières

- Jazz et patrimoine

- Jazz dans la rue

De nombreuses autres activités contribueront à composer un parcours musical aux multiples facettes au cœur de la capitale.

Au-delà d’un simple festival musical, Hanoï Jazztival 2026 propose une nouvelle manière de découvrir Hanoï : écouter du jazz au cœur du patrimoine, rencontrer l’art dans la rue et ressentir l’énergie d’une ville créative en perpétuel mouvement.

EXPOSITION

“Nhung nam thang không quên” (Souvenirs des temps inoubliables)

Du 25 août au 8 septembre

Musée des beaux-arts du Vietnam

66, rue Nguyên Thai Hoc, quartier de Ba Dinh, Hanoï

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), le Musée des beaux-arts du Vietnam présente au public l’exposition “Souvenirs des temps inoubliables”.

Cette exposition propose un voyage dans le passé, mettant à l’honneur le dynamisme productif, la volonté inébranlable ainsi que les qualités humaines des Vietnamiens. Elle témoigne non seulement des acquis du redressement économique, de la reconstruction du pays et de l’édification du socialisme, mais exalte également la fierté nationale, le sentiment d’appartenance à la nation et l’aspiration des générations actuelles à aller résolument de l’avant.

Le site national spécial du Van Miêu - Quôc Tu Giam et la tradition d’étude de Quang Ninh

Jusqu’au 13 septembre

Musée et Bibliothèque de la province de Quang Ninh

Rue Trân Quôc Nghiên, quartier de Hông Gai, ville de Quang Ninh (Nord)

À l’approche du 950e anniversaire de la fondation du Quôc Tu Giam, première université du Vietnam (1076-2026), le Centre d’activités culturelles et scientifiques du Van Miêu - Quôc Tu Giam, en collaboration avec le Musée et la Bibliothèque de la province de Quang Ninh, organise l’exposition “Le site national spécial du Van Miêu - Quôc Tu Giam et la tradition d’étude de Quang Ninh”.

L’exposition s’articule autour de deux thèmes principaux : le site national spécial du Van Miêu - Quôc Tu Giam et la tradition d’étude de Quang Ninh.

L’exposition constitue un voyage dans le temps, à la découverte d’un univers de connaissances, de culture et d’une tradition d’étude transmise de génération en génération. Elle offre au public, notamment aux jeunes, l’occasion de découvrir un patrimoine historique et culturel précieux et contribue à rapprocher celui-ci de la société contemporaine.

L’exposition favorise également les échanges culturels entre Hanoï et Quang Ninh, deux localités œuvrant ensemble à la valorisation du patrimoine.

Van Gogh Timeless

Du 21 août jusqu’à fin février 2027

Tous les jours de la semaine (sauf le mercredi) de 09h00 à 22h00

1er étage - bâtiment UDIC Westlake, avenue Vo Chi Công, quartier de Phú Thuong, Hanoï

Van Gogh Timeless ouvre officiellement ses portes à Hanoï, invitant le public à entreprendre un voyage artistique à travers les chefs-d’œuvre intemporels de Vincent Van Gogh. Il s’agit de la première exposition sous licence consacrée à Van Gogh à Hanoï, venue de France, avec 165 chefs-d’œuvre reproduits à l’aide des technologies les plus modernes. Une nouvelle manière de découvrir l’art, où le visiteur est véritablement immergé dans les œuvres.

L’exposition combine plusieurs technologies de pointe, notamment la projection par mapping 3D, la réalité virtuelle et augmentée (VR-AR), les capteurs LiDAR et le son immersif, associées à des recherches sur l’influence des fréquences sonores sur les émotions.

Reposant sur une approche multisensorielle, l’exposition impressionne également par son envergure, avec une superficie de près de 4.000 m². Un espace d’une dimension parmi les plus importantes en Asie, conçu avec un nombre d’espaces d’expérience deux fois supérieur aux standards habituels.

Dan Thanh/CVN