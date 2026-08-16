Sortir (du 20 août au 25 septembre)

>> Sortir (du 25 juillet au 17 octobre)

>> Sortir (jusqu'au 31 août)

>> Sortir (du 8 au 23 août)

WORKSHOP

Dua nghê ra phô (L’artisanat s’invite en ville)

Jusqu’au 20 août

Tous les samedis et dimanches

De 09h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00

Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, Hanoï

Conçu pour rapprocher les métiers d’art traditionnels du grand public et susciter un intérêt renouvelé pour le patrimoine culturel, cet atelier invite les visiteurs à découvrir et à s’initier à la sculpture sur bois, dans le cadre historique du Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam.

Le programme propose de retracer l’histoire de cet artisanat au Vietnam, de découvrir les motifs ornementaux caractéristiques des 82 stèles des Docteurs ainsi que des éléments architecturaux du monument, et d’assister à des démonstrations réalisées par les artisans de l’atelier Bùi Gia.

Point fort de l’événement, un atelier participatif permet à chacun, accompagné par des artisans expérimentés, de réaliser sa propre création en bois, inspirée des valeurs de respect du savoir et de reconnaissance envers les maîtres. Chaque œuvre constitue à la fois un souvenir original et un témoignage de la créativité, de la patience et des traditions artisanales transmises de génération en génération.

EXPOSITION

Ngàn nam di san (Un millénaire de patrimoine)

Jusqu’au 25 septembre

Zone Thái Hoc du Temple de la Littérature

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, Hanoï

À l’occasion du 950e anniversaire de Quôc Tu Giam (1076- 2026) et du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), le Centre des activités culturelles et scientifi ques du Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam, en collaboration avec le club d’art Tôi Ve, présente l’exposition “Un millénaire de patrimoine”.

Réunissant plus de 120 œuvres réalisées par une cinquantaine d’artistes de différentes générations, l’exposition met à l’honneur une grande diversité de techniques : laque, peinture sur soie, peinture sur papier dó, estampes sur bois, aquarelle, gouache ou encore Aqyla. Chaque création porte un regard singulier sur le Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam, Hanoï et la richesse du patrimoine culturel vietnamien, où tradition et création contemporaine dialoguent harmonieusement. Au-delà de l’exposition, une série d’ateliers pratiques et d’activités interactives permettra aux amateurs d’art et de patrimoine de découvrir différentes techniques, de créer et de partager une expérience culturelle immersive.

CINÉMA

En corps (-16 ans)

Le 29 août à 19h00

DCiné

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

Réalisation : Cédric Klapisch

Avec : Marion Barbeau, Pio Marmaï, François Civil, Denis Podalydès

Genre : Comédie dramatique

Durée : 02h00

Élise, brillante danseuse classique, voit sa carrière brutalement interrompue à la suite d’une grave blessure. Alors que tout son univers s’effondre, elle entame un chemin de reconstruction à travers de nouvelles rencontres, des expériences inédites et la découverte de la danse contemporaine.

Entre Paris et la Bretagne, chaque pas l’aide peu à peu à guérir, non seulement son corps, mais aussi son esprit, jusqu’à retrouver un nouvel élan de vie. Réalisé par Cédric Klapisch, En corps est une œuvre profondément émouvante sur le pouvoir de l’art, la résilience et le courage de recommencer. Porté par des chorégraphies d’une grande intensité et une histoire profondément humaine, le fi lm célèbre la capacité de chacun à transformer les épreuves en un nouvel élan.

Chien pourri, la vie à Paris !

Le 22 août à 19h00

DCiné 6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville Réalisation : Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier

Genre : Animation Durée : 01h02

Les plus belles aventures ne commencent pas toujours par un grand projet, mais par la curiosité, la générosité et l’envie de découvrir le monde.

Aux côtés de son fi dèle compagnon Chaplapla, Chien Pourri parcourt les rues de Paris, la truffe au vent et le cœur débordant d’optimisme. Malgré les catastrophes qu’il provoque sur son passage, il retombe toujours sur ses pattes et poursuit son chemin avec une joie communicative.

Au fil de rencontres aussi inattendues qu’amusantes, il invite petits et grands à découvrir un Paris poétique, drôle et plein de tendresse.

Avec son univers graphique plein de charme et ses personnages attachants, Chien Pourri, la vie à Paris ! est un fi lm d’animation pour toute la famille, où l’humour, l’amitié et les petits bonheurs du quotidien se mêlent pour célébrer la bienveillance et l’émerveillement.

DAN THANH/CVN