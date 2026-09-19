Sortir (du 19 septembre au 3 octobre)

>> Sortir (du 20 août au 25 septembre)

>> Sortir (du 26 au 29 août)

>> Sortir (du 21 août 2026 jusqu’à fin février 2027)

>> SORTIR (du 11 septembre au 25 octobre)

CINÉMA

En liberté ! (-16 ans)

Le 19 septembre à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisation : Pierre Salvadori

Avec : Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou

Genre : Comédie

Durée : 01h48

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (-18 ans)

Le 26 septembre à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisation : Jean-Pierre Jeunet

Avec : Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

Genre : Comédie

Durée : 02h02

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer.

Elle s’est fixé un but : faire le bien de ceux qui l’entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Le chemin d’Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, la buraliste hypocondriaque ; Lucien, le commis d’épicerie ; Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond Dufayel alias “l’homme de verre”, son voisin qui ne vit qu’à travers une reproduction d’un tableau de Renoir. Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange “prince charmant”. Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton.

EXPOSITION

Net chu an nhiên (L’harmonie de l’écriture)

Jusqu’au 19 septembre

Maison du maître calligraphe, Temple de la Littérature

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, Hanoï

Expérience gratuite pour les visiteurs munis d’un billet d’entrée au site

Depuis des générations, le Temple de la Littérature est un symbole de la tradition éducative et du goût pour l’étude du peuple vietnamien. Ici, chaque trait de pinceau n’est pas seulement un geste artistique : il exprime également le respect envers les maîtres, la quête du savoir et la sérénité intérieure de celui qui écrit.

Dans le prolongement de cet héritage, le programme “Net chu an nhiên” - l’un des temps forts du Festival Thang Long - Hanoï 2026 - sera officiellement inauguré à 09h00 le 15 septembre au Temple de la Littérature. Plus qu’une simple exposition, il propose au public, notamment aux jeunes générations, de renouer avec les racines culturelles et la beauté de l’écriture vietnamienne.

Organisé par le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, le programme réunit de nombreuses œuvres de calligraphie réalisées par des clubs de calligraphie venus de différentes régions du pays.

Une invitation à découvrir l’univers apaisé de la calligraphie au cœur d’un patrimoine millénaire. Au Temple de la Littérature, le public pourra ainsi vivre l’expérience “Net chu an nhiên” et découvrir d’autres activités proposées dans le cadre du Festival Thang Long - Hanoï 2026.

EXPOSITION

L’Écho de l’encre - Instant fugace

Jusqu’au 3 octobre

Ouverture : mercredi de 18h00 à 21h00 et samedi de 14h00 à 20h00.

Galerie-librairie IMPRESSIONS

17, rue Meslay 75003 Paris

Tél. : 01 42 76 00 26

Thu Huong Nguyên-Dufourmantelle est une artiste dont l’œuvre est marquée par une double culture, entre ses racines vietnamiennes et son parcours en France. Sa pratique picturale cherche un équilibre constant entre l’Orient et l’Occident, explorant l’harmonie des contrastes sans en atténuer la force respective.

Son approche repose sur une démarche intuitive, où le geste naît du souffle de l’instant. Dans ses œuvres à l’encre de Chine sur papier, elle se laisse guider par la matérialité du support, laissant lignes et taches composer des paysages abstraits où le vide et le plein dialoguent librement.

“Transposer l’instant présent, c’est pour moi une aventure qui commence sans recherche ni attente particulière, en acceptant les imperfections. De ce moment fugitif, je ne donne pas de titre à mon travail, préférant laisser à l’observateur la liberté de s’y projeter. Et qui sait, entrer en resonance”.

Dan Thanh - Hervé Fayet/CVN