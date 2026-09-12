SORTIR (du 11 septembre au 25 octobre)

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ÉVÉNEMENT

Festival Thang Long - Hanoï 2026

Du 11 au 20 septembre

Divers espaces culturels et patrimoniaux de Hanoï

La 2e édition du Festival Thang Long - Hanoï, placée sous le thème “Le patrimoine en mouvement”, se tient du 11 au 20 septembre dans plusieurs espaces culturels et patrimoniaux emblématiques de la capitale.

Après le succès de la première édition, le festival entend non seulement célébrer les valeurs culturelles millénaires de Thang Long - Hanoï, mais aussi proposer une nouvelle approche : faire entrer le patrimoine dans la vie contemporaine, en rapprochant tradition, création et technologies.

De l’art au design, de la mode aux technologies, en passant par le tourisme et les expériences communautaires, les valeurs patrimoniales sont mises en lumière sous des formes nouvelles et plus accessibles au public, notamment aux jeunes générations.

Au-delà de la préservation, le festival ambitionne de faire du patrimoine une ressource pour les industries culturelles et l’économie créative. Il offrit ainsi aux artistes, designers, communautés créatives et entreprises de nouvelles possibilités de participer à la création de produits culturels emblématiques de Hanoï.

Le Festival Thang Long - Hanoï doit ainsi s’inscrire comme un rendez-vous culturel annuel et contribuer à promouvoir l’image de Hanoï, Ville pour la paix et Ville créative de l’UNESCO, une capitale riche de son identité, en mouvement, créative et ouverte sur le monde.

RENCONTRE

Doàn Bùi, une plume franco-vietnamienne singulière

Le 11 octobre

Maison d’édition Kim Dông

55, rue Quang Trung, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Écrivaine, grand reporter et scénariste de bande dessinée, Doàn Bùi développe une œuvre à la croisée du journalisme, de la littérature et de la bande dessinée.

Grand reporter au Nouvel Obs, elle reçoit en 2013 le prix Albert-Londres pour Les Fantômes du fleuve, un reportage consacré à des migrants tentant de rejoindre l’Europe par la frontière gréco-turque.

Parallèlement à son activité journalistique, Doàn Bùi est l’autrice de plusieurs ouvrages littéraires et bandes dessinées. Le Silence de mon père a reçu le prix Amerigo-Vespucci et le prix littéraire de la Porte Dorée. Son premier roman, La Tour, a également été remarqué en France.

Du journalisme à la littérature, son travail aborde notamment les migrations, l’identité, la mémoire, la famille et les histoires intimes.

EXPOSITION

Luu trang (Préserver la lune)

Jusqu’au 27 septembre

Centre culturel et artistique

27, rue Hàng Buôm, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

L’exposition “Préserver la lune” rassemble de jeunes passionnés de culture traditionnelle, de beaux-arts et des souvenirs de la Fête de la Mi-automne vietnamien.

Cet événement est coorganisé par les groupes de jeunes artistes ThongDong, The An Nam et Cua Na, en collaboration avec le Comité de gestion du lac Hoàn Kiếm et du Vieux quartier de Hanoï ainsi que le Club Dinh Làng Viêt.

Elle propose un voyage à la redécouverte des nuits de pleine lune qui accompagnaient autrefois les anciennes rues de Hanoï, les enfances et les souvenirs de plusieurs générations.

L’exposition fait revivre la douce lumière des lanternes de la Fête de la Mi-automne, les couleurs éclatantes des jouets traditionnels, le son des tambours de fête résonnant dans les ruelles étroites, les processions animées sous la pleine lune et l’émerveillement des enfants levant les yeux vers le ciel nocturne.

À travers ces images et ces souvenirs, “Préserver la lune” cherche à retenir la lumière d’une lune passée afin qu’elle continue d’éclairer les nuits de lune à venir.

Nos années de jeunesse, de la piste Truong Son à la légendaire route 1C

Jusqu’au 25 octobre

Musée des femmes du Vietnam

36, rue Ly Thuong Kiêt, quartier de Cua Nam, Hanoï

Organisée par le Musée des femmes du Vietnam en collaboration avec le Comité de liaison des anciens cadres de l’Union de la jeunesse du Vietnam dans le Sud et le Musée des vestiges de guerre, l’exposition thématique “Nos années de jeunesse, de la piste Truong Son à la légendaire route 1C” est consacrée aux anniversaires de plusieurs événements nationaux.

À travers des documents photographiques, des objets, des vidéos et les récits de témoins de l’histoire, l’exposition replonge le public dans les années de la résistance contre les États-Unis pour le salut national, lorsque plusieurs générations ont consacré leur jeunesse à l’indépendance, à la paix et à la réunification du pays.

Dans le cadre de l’exposition, la rencontre “La jeunesse laissée sur la route 1C” donnera la parole à des témoins de cette époque. Ils évoqueront leur idéal au moment du départ, la vie et les combats sur cette route de feu, la camaraderie, les pertes et les sacrifices, ainsi que les messages qu’ils souhaitent transmettre aux générations actuelles.

Les objets offerts par d’anciens jeunes volontaires, anciens combattants et témoins de l’histoire viendront également enrichir les collections documentaires destinées à la recherche, à la conservation, à l’exposition et à la transmission de la mémoire.

Dan Thanh/CVN