Sortir (du 1ᵉʳ novembre au 28 décembre)

>> Une connexion musicale franco-vietnamienne : le parcours de la jeune chanteuse Zélie

>> Sortir (du 13 au 25 octobre)

>> Sortir (du 18 octobre au 9 novembre)

CONCERT

“Về đây bốn cánh chim trời” (Revenez, ici, les quatre oiseaux du ciel)

Photo : CTV/CVN

Le 28 décembre à 20h00

Centre national des conférences

Rue Pham Hùng, quartier de Tu Liêm, Hanoï

Le Legend Live Concert intitulé “Về đây bốn cánh chim trời” (Revenez, ici, les quatre oiseaux du ciel) est un spectacle musical exceptionnel, rassemblant pour la première fois - et peut - être la seule - quatre figures emblématiques de la musique vietnamienne moderne : Van Cao, Pham Duy, Trinh Công Sơn et Trân Tiên.

Ces quatre “ailes légendaires” se retrou-veront le temps d’une soirée où la musique abolira les frontières générationnelles pour devenir un flot d’émotions, riche en mélodies, styles et formes d’expression. Le concert célèbre les liens profonds qui unissent ces créateurs : chacun, à sa manière, a ouvert une ère nouvelle et illuminé la musique vietnamienne, de l’héroïsme lyrique aux ballades intimistes.

Bien plus qu’un concert, The Legend Live Concert sera un voyage dans la mémoire, un hommage vibrant à ceux dont les œuvres ont touché des millions de cœurs vietnamiens. Avec la participation de chanteurs renommés et d’une équipe artistique passionnée, cette soirée promet une expérience musicale d’une intensité rare.

TOUR

Tunnels de Cu Chi : Clair de lune sur la zone de résistance

Le 1er novembre de 18h00 à 20h30

Tunnels de Cu Chi, commune d’An Nhon Tây, Hô Chi Minh-Ville

Billets en vente sur Ticketbox

Cette visite nocturne, organisée dans le célèbre site historique des tunnels de Cu Chi, propose un nouveau produit touristique destiné à faire revivre l’atmosphère de la vie locale entre 1961 et 1964, en pleine zone libérée. L’expérience met en lumière la période de la “guerre spéciale”, lorsque l’armée sudiste, soutenue par les conseillers américains, intensifia ses offensives.

Sous le clair de lune, les visiteurs assisteront à des reconstitutions vivantes : villageois creusant les tunnels, jeunes s’engageant au front, travaux de pilage du riz, chants alternés entre garçons et filles dans les rizières, marché nocturne, spectacles pour soldats et civils… Le tout rythmé par les grondements des bombes et les sifflements des avions ennemis.

Une immersion sensorielle totale, mêlant sons, lumières et émotions, pour mieux comprendre la résilience et l’ingéniosité du peuple vietnamien. Une surprise liée aux guérilleros de Cu Chi attend chaque visiteur !

DANSE

Anna Karénine - Ballet d’Eifman

Les 4 et 5 décembre à 19h30

Palais culturel de l’Amitié Viêt-Xô

91, rue Trân Hung Đao, quartier de Cua Nam, Hanoï

Pour la première fois au Vietnam, la célèbre compagnie Eifman Ballet de Saint-Pétersbourg présentera Anna Karénine, chef-d’œuvre chorégraphique inspiré du roman de Tolstoï.

Dans cette création, chaque mouvement transcende la technique pour devenir langage de l’émotion, exprimant les tourments d’Anna : amour, honneur, liberté, passion et désir de vivre. Porté par la musique de Tchaïkovski, ce ballet, joué sur les plus grandes scènes du monde (New York, Paris, Londres, Tokyo), constitue un sommet du ballet contemporain et une occasion rare pour le public vietnamien de découvrir une œuvre d’envergure internationale.

ÉVÉNEMENT

Vietnam International Art Fair - VIA 2025

Photo : CTV/CVN

Du 20 au 23 novembre

Hôtel Nikko Saigon

235, Nguyên Van Cu, quartier de Câu Ông Lanh, Hô Chi Minh-Ville

Pour la première fois, le Vietnam accueillera le VIA 2025, un salon d’art international au concept inédit de Hotel Artfair. Plus de vingt galeries venues de divers pays y présenteront plus de 200 œuvres réparties dans les luxueuses chambres de l’hôtel Nikko Saigon.

Cette exposition, alliant art, architecture et design intérieur, invite les visiteurs à vivre une expérience immersive où chaque œuvre peut être imaginée dans son propre espace de vie. Une rencontre inédite entre art et quotidien, entre beauté universelle et proximité sensible, à ne pas manquer.

DT/CVN