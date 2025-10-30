L'essence de la culture de Hanoï à la Foire d'automne 2025

L'un des points forts de la première édition de la Foire d'automne 2025, qui se déroule actuellement au Centre national des expositions (commune de Dông Anh, Hanoï) est l'espace intitulé "L'essence de l'automne à Hanoï". Ici, la culture, le tourisme, la gastronomie, la créativité et la vitalité économique de la capitale sont présentés de manière vivante et raffinée.

Photos : Phuong Mai/CVN

Dans l'espace intitulé "L'essence de l'automne à Hanoï", d’une superficie de 17.000 m², le hall 8 a été soigneusement conçu par le Comité populaire de Hanoï avec une gamme complète de couleurs, d'images et de saveurs invitant les visiteurs à ressentir l'atmosphère caractéristique de l'automne à Hanoï. Ici, chacun peut se plonger dans un espace artistique vivant à travers la lumière, le son et des scènes miniatures.

Les visiteurs peuvent découvrir des produits typiques de célèbres villages artisanaux de la capitale. Les artisans et "ambassadeurs culturels" présentent directement les produits spécifiques de leur métier, ou réalisent des démonstrations des techniques artisanales anciennes et raffinées.

Photos : Phuong Mai/CVN

"Pour des foires comme celle-ci, nous sommes très fiers de pouvoir présenter notre produit traditionnel, reconnu comme patrimoine de Hanoï, aux amis vietnamiens et étrangers. Cela nous motive à préserver notre métier. Dans mon village, de nombreuses familles continuent à fabriquer du côm (jeune riz gluant), ce qui permet de conserver la marque de Hanoï", confie l'artisane Lê Thị Tuyết, du village de production du côm de Mễ Trì.

L'artisan Nguyễn Văn Sử, du village de peignes en corne de Thụy Ứng s'est déclaré qu'il est très honoré de participer à la plus grande Foire d'automne de tous les temps. "À cette occasion, nous présentons les produits spéciaux de notre village et nous guidons les visiteurs à travers la découverte et la fabrication de leurs propres produits, pour qu’ils comprennent mieux les spécificités uniques de notre métier", a révélé-t-il.



Photos : Phuong Mai/CVN

La participation de 150 entreprises de renom ne se limite pas à la présentation de produits, mais reconstitue également l'atmosphère raffinée et élégante de la culture millénaire de Thang Long - Hanoï. En même temps, les produits des métiers traditionnels, des articles artisanaux, des produits OCOP, ainsi que les produits industriels phares de la capitale lors de la première Foire d'automne 2025, soulignent la dynamique économique de la capitale.

"Nous rencontrons ici beaucoup de gens, et il est surprenant de voir leur grand intérêt pour nos éventails faits à la main. Nous avons même eu des partenaires qui ont commandé nos produits, et des commandes d'exportation en provenance d'Europe", a dit l'artisan Lê Thị Lan Hương, de l'Association des objets d'arts et des villages artisanaux de Hanoï.



Photos : VNA/CVN

À la première Foire d’automne 2025, "L'essence de l'automne à Hanoï" est une activité de promotion commerciale spéciale et typiquement hanoïenne, offrant l'opportunité aux entreprises et aux producteurs d'étendre leurs échanges commerciaux. C'est également l'occasion pour Hanoï de présenter ses produits les plus raffinés, imprégnés de valeurs culturelles, aux habitants et aux visiteurs, vietnamiens et étrangers.

Plus qu'un simple espace dans la foire, "L'essence de l'automne à Hanoï" est une illustration concrète de la vision de développement de la capitale - un développement économique lié à la culture et au tourisme; moderne tout en préservant ses racines; intégrée tout en conservant son identité propre.

Phuong Mai/CVN