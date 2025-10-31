Hô Chi Minh-Ville continue de progresser dans la lutte contre la pêche INN

Hô Chi Minh-Ville met en œuvre un " mois d’action renforcée contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)" avec une série de mesures concrètes et pratiques, contribuant ainsi aux efforts nationaux visant à obtenir la levée au plus vite de l’avertissement par carton jaune de la Commission européenne concernant la pêche INN.

Une délégation de la Commission européenne est attendue au Vietnam en novembre prochain pour évaluer les résultats de la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne en matière de lutte contre la pêche INN. Cette inspection est considérée comme déterminante pour le retrait du carton jaune.

Lors d’une conférence de presse le 30 octobre sur la situation socio-économique de la ville, Pham Thi Na, directrice adjointe du Département municipal de l’agriculture et de l’environnement, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville comptait actuellement environ 4.900 bateaux de pêche, dont beaucoup opèrent régulièrement dans les eaux méridionales. Par conséquent, une gestion efficace de la flotte de pêche est essentielle pour que le Vietnam puisse respecter ses engagements en matière de lutte contre la pêche INN.

Durant ce mois d’action, le département a chargé le sous-département de l’aquaculture et de la surveillance des pêches de collaborer étroitement avec les communes et les quartiers côtiers afin de recenser l’ensemble de la flotte et de retirer de la base de données nationale les bateaux endommagés, obsolètes ou vendus hors province.

Tous les navires en activité doivent être enregistrés et gérés via le système national de base de données sur la pêche, qui permet un suivi en temps réel de leurs activités. Ce système permet de suivre les données relatives aux bateaux de pêche vietnamiens où qu’ils se trouvent, garantissant ainsi la transparence et la traçabilité de toutes les activités de pêche, a souligné Pham Thi Na.

Par ailleurs, les neuf ports de pêche de Hô Chi Minh-Ville sont désormais équipés du système de documentation et de traçabilité électroniques des captures (eCDT). Tout bateau de pêche de 15 mètres ou plus est tenu de soumettre un journal de bord électronique à son arrivée à quai et de faire l’objet de contrôles croisés par les services de surveillance des pêches, les garde-frontières et les autorités portuaires. Il s’agit d’une étape importante pour garantir la traçabilité et la conformité au règlement de l’UE.

En mer, Hô Chi Minh-Ville exploite deux stations de surveillance côtière qui fonctionnent 24 heures sur 24 afin de suivre tous les bateaux de pêche grâce à leurs dispositifs de surveillance.

Grâce à une surveillance et une coordination renforcées, le nombre de bateaux de pêche de Hô Chi Minh-Ville arraisonnés par les autorités étrangères a fortement diminué, passant de 23 cas en 2020 à un seul en 2024, et aucun incident n’a été enregistré depuis août 2024.

Depuis 2024, la ville a équipé tous les postes de gardes-frontières et les ports de pêche d’ordinateurs, de dispositifs de géolocalisation et de logiciels de traçabilité. Ainsi, toutes les captures sont désormais enregistrées dans le système électronique eCDT, garantissant transparence et continuité de la chaîne, de la pêche à la transformation et à l’exportation. Les bateaux de pêche utilisent également des journaux de bord électroniques connectés au système central du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Selon Pham Thi Na, l’application rigoureuse du règlement est un facteur déterminant dans la décision de la Commission européenne de lever l’avertissement. Toutes les infractions sont détectées, vérifiées, font l’objet d’enquêtes et sont traitées rapidement. À ce jour, la ville a traité la quasi-totalité des cas d’infraction, seuls 11 cas de perte de connexion VMS étant encore sous enquête.

Hô Chi Minh-Ville compte actuellement plus de 50 entreprises de transformation et d’exportation de produits aquatiques et environ 30.000 travailleurs directement et indirectement impliqués dans le secteur.

La ville affirme que les mesures de lutte contre la pêche INN seront maintenues de manière régulière et durable. Les systèmes de gestion électronique, de surveillance des navires et de traçabilité, ainsi que les efforts de répression, continueront d’être améliorés et harmonisés entre les agences et les localités concernées.

Pham Thi Na a souligné que le respect du règlement INN ne vise pas seulement à répondre à l’inspection de la CE, mais aussi à assurer le développement durable et responsable du secteur, conformément à la protection de l’environnement et aux engagements internationaux.

