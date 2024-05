La grotte Son Doong parmi les sept plus belles attractions souterraines du monde

Photo : Hoàng Trung/VNA/CVN

L'article du SCMP détaille le processus pour découvrir la plus grande grotte du monde.

La grotte Son Doong est aujourd'hui reconnue comme la plus grande grotte du monde. Cependant, lorsque le fermier local Hô Khanh a découvert par hasard l'entrée en 1991, il ignorait totalement son importance.

Le bruit de l'eau vive et les violentes rafales de vent lui ont d'abord fait renoncer à explorer plus loin et il a eu du mal à retrouver l'emplacement de la caverne lors de ses visites suivantes.

Ce n'est qu'en 2008 qu'il a retrouvé l'endroit et invité une équipe de spéléologues britanniques à venir, dont les mesures ont confirmé qu'elle mesurait au moins 5 km (3,1 miles) de long.

En plus des rivières et des lacs souterrains, d'un écosystème de jungle développé, de fossiles vieux de 400 millions d'années et de formations géologiques spectaculaires, la grotte abrite des espèces de plantes et d'animaux uniques au monde.

En 2018, un autre groupe de spéléologues britanniques a estimé que la grotte Son Doong était au moins un tiers plus grande et nettement plus profonde que prévu.

Outre la grotte du Vietnam, la liste comprend la grotte de Tham Luang (Thaïlande), les Catacombes de Paris (France), les Bunkers de la guerre froide (Albanie), la grotte de la Flûte de Roseau (Chine), le tunnel de Malinta (Philippines), le Musée national des mines de charbon (Royaume-Uni).

VNA/CVN