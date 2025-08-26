Donald Trump dit s'être entretenu avec Poutine après ses discussions avec les dirigeants ukrainien et européens

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 25 août s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine à la suite de ses rencontres avec les dirigeants ukrainien et européens la semaine dernière à la Maison Blanche.

>> Trump dit avoir eu une "réunion très productive" avec Poutine

>> Poutine et Trump soutiennent la poursuite des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine

>> La Russie et les États-Unis discutent d'une éventuelle coopération sur des projets de gaz naturel liquéfié (Poutine)

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Trump a déclaré aux journalistes que son entretien avec Vladimir Poutine avait eu lieu après ses rencontres du 18 août avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens à Washington.

Il a souligné que les garanties de sécurité destinées à l'Ukraine n'étaient pas encore finalisées, et a suggéré que l'Europe jouerait sans doute un rôle de premier plan, tandis que les États-Unis apporteraient un "soutien".

"Nous n'avons même pas discuté des détails. L'Europe va leur donner d'importantes garanties de sécurité, et elle devrait le faire, car elle est présente sur place, mais nous serons impliqués pour les aider sous forme de soutien", a-t-il affirmé.

Donald Trump a également révélé que lors de sa rencontre du 15 août avec Vladimir Poutine en Alaska, les deux dirigeants avaient discuté de la réduction de leurs arsenaux nucléaires une fois la crise ukrainienne terminée.

