Hô Chi Minh-Ville

Solutions vertes pour un développement urbain durable

Le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier sont confrontés aux défis du changement climatique et à des ressources limitées. De fait, transformer le système de production traditionnel en un modèle durable devient une obligation.

>> Hô Chi Minh-Ville attire de devises étrangères pour investir dans les infrastructures

>> Hô Chi Minh-Ville renforce ses liens avec CityNet

>> Augmentation des vols pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai

>> Hô Chi Minh-Ville se met au vert

Photo : Thanh Vu/VNA/CVN

Les récents résultats de recherche publiés par l’Institut de l’environnement et des ressources naturelles (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) montrent qu’en moyenne, les émissions totales de gaz à effet de serre de la ville s’élèvent annuellement à plus de 60 millions de tonnes de CO 2 , soit environ 23 % des émissions du pays.

Récemment, la ville s’est attachée à attirer des investissements dans des projets de haute technologie, ceux à forte valeur ajoutée... pour un développement durable. Cependant, elle se développe toujours dans une direction économique fondamentalement linéaire sans que la protection de l’environnement ne reçoive l’attention voulue.

Parallèlement, sous l’impact du changement climatique, la ville est en train de subir de graves conséquences. Des avertissements ont été émis selon lesquels d’ici 2050, plus de 60% de la superficie de la ville serait régulièrement inondée.

Le développement économique traditionnel n’est donc plus le choix optimal dans la période actuelle. La mégapole du Sud achève, en ce moment même, le Cadre stratégique de développement vert à l’horizon 2030, avec vision jusqu’en 2050, dans le but de devenir une ville civilisée et moderne et une destination attrayante pour les investisseurs.

Photo : QTSC/CVN

Pour sa part, le Parc des logiciels de Quang Trung se positionne toujours comme une zone urbaine verte et intelligente qui s’engage à promouvoir des activités de double transformation en renforçant les activités de protection environnementale et sociale.

Cela comprend l’investissement dans les technologies vertes, la construction d’infrastructures urbaines vertes, les économies d’énergie et de ressources. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la coopération, la communication et le partage d’informations et d’expériences avec la communauté d’entreprises et d’autres organisations.

“Le modèle urbain avancé et intelligent n’est pas seulement un modèle pour le développement urbain futur, c’est aussi une opportunité pour les entreprises de participer à un environnement commercial durable et attrayant”, a remarqué Trân Huu Dung, directeur du Parc des logiciels.

Objectifs écologiques, économiques et sociaux

Les experts affirment que dans le contexte actuel, la double transformation (numérique et verte) est devenue un facteur important du développement durable. La transformation numérique apporte non seulement efficacité et flexibilité dans la gestion de la production, mais contribue également à optimiser les ressources et à minimiser les déchets. La transformation verte permet de minimiser l’impact sur l’environnement et de créer un milieu de vie sain.

Photo : CTV/CVN

Pham Hoài Trung, responsable du comité de campagne Net to Zero 2050, a déclaré : “Les pratiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) dans les entreprises sont un facteur important dans les décisions d’investissement et le choix des partenaires commerciaux”. Avant de souligner : “D’abord, il est nécessaire que tous les domaines tels que l’économie, la finance, la production, les produits, la consommation, le commerce, les affaires, la technologie, les transports et l’énergie évoluent vers une transformation verte sur la base d’une combinaison étroite et harmonieuse entre croissance économique, traitement des problèmes sociaux et protection de l’environnement”.

Six groupes de politiques et quatre parties

Le 24 juin 2023, l’Assemblée nationale a publié la Résolution N°98/2023 concernant l’application à titre expérimental de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville en matière de gestion des investissements, de finances et budget de l’État, de gestion urbaine...

Concernant la mise en œuvre de la cette résolution, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé qu’elle s’avérait encore lente par rapport au rythme fixé et aux souhaits du gouvernement et de la mégapole du Sud. Il a demandé aux membres du Comité de direction d’avancer des mesures et de se coordonner étroitement pour résoudre rapidement les problèmes et surmonter les défis pour une mise en œuvre plus efficace des tâches assignées.

Photo : Vu Phong/CVN

Dans la première rédaction du Cadre stratégique et politique pour le développement économique vert de Hô Chi Minh-Ville à horizon 2030, le Docteur Truong Minh Huy Vu, directeur adjoint de l’Institut de recherche et de développement de la mégapole du Sud, a proposé six groupes de politiques pour promouvoir le développement économique vert.

Primo : les ressources (finances vertes et ressources humaines vertes de qualité). Secundo : la connexion et la coopération vertes (réseau de systèmes d’information et de données ; programmes d’attraction des investissements, renforcement de coopération internationale). Tertio : les solutions sur les ressources (énergie “propre et verte” ; eau propre et efficacité d’utilisation de l’eau ; “circulation” des matériaux). Quarto : les solutions comportementales (consommation verte et transports verts). Quinto : les bâtiments verts et l’efficacité énergétique (normes de construction écologiques ; sensibilisation pour des habitants dans les économies énergétiques ; collection et échanges des produits électriques fonctionnant de manière inefficace).

Enfin : les solutions économiques clés (production verte et haute technologie ; start-ups, sciences, technologies et innovation ; tourisme vert ; agriculture et forêts ; mangrove de Cân Gio).

En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de ces six groupes de politiques, ledit Institut a proposé une coopération quadripartite. Il s’agit de l’État, des scientifiques, des entreprises et des investisseurs.

M. Huy Vu a affirmé que l’Institut approuvait les propositions de la Banque mondiale, les projets de gestion urbaine sur la construction, les énergies renouvelables et les écosystèmes d’innovation. “Il s’agit de fondations importantes pour promouvoir le développement économique vert de la ville”, a-t-il souligné.

Dans le cadre de la conférence d’investissement pour la croissance verte de Hô Chi Minh-Ville, le 24 janvier dernier, Carolyn Tuck, directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, a salué la détermination de cette ville à promouvoir une croissance verte, soulignant que pour attirer les investissements dans cette direction, la mégapole devrait adopter une approche globale plutôt que sectorielle. Elle a également souligné la nécessité de verdir les chaînes d’approvisionnement privées, recommandant à la ville de mettre en place des incitations fiscales pour encourager les investisseurs.

Selon Lê Thi Huynh Mai, directrice du Service municipal du plan et de l’investissement, l’objectif de croissance verte suscite un vif intérêt parmi de nombreux investisseurs et entreprises, tant vietnamiens qu’étrangers. Aussi, Hô Chi Minh-Ville s’engage-t-elle à finaliser rapidement ses politiques afin de garantir les intérêts à long terme des investisseurs.

Câm Sa/CVN