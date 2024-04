Augmentation des vols pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a demandé aux compagnies aériennes vietnamiennes d'envisager d'augmenter le nombre de vols au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville vers certaines localités le 27 avril et depuis ces localités vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville le 1er mai pour répondre à la demande croissante du déplacement d'habitants pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai.