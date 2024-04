Hô Chi Minh-Ville renforce ses liens avec CityNet

>> Dà Nang promeut la coopération avec CityNet

Le Vietnam est l'un des pays qui ont rejoint CityNet très tôt, a déclaré Vo Van Hoan, avant d'exprimer le souhait de renforcer ses liens avec CityNet pour promouvoir l'image de la ville auprès des villes membres du réseau.

Photo : VNA/CVN

La mégapole du Sud entretient actuellement des relations d'amitié avec plus de 50 localités du monde entier et organise tous les deux ans le Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville avec la participation des maires de plus de 50 villes. La ville souhaite renforcer la coopéreratopm avec CityNet afin de mobiliser les ressources et d'améliorer l'efficacité des activités liées au Dialogue d'amitié de la Hô Chi Minh-Ville, en particulier dans la résolution des défis auxquels les zones urbaines sont actuellement confrontées.

Pour sa part, Jeong Kee Kim a partagé les orientations futures de CityNet et exprimé l'espoir que Hô Chi Minh-Ville accueillerait l'Assemblée générale de CityNet en 2026.

À cette occasion, il a également invité Hô Chi Minh-Ville à assister à la conférence internationale sur la protection de l'environnement et le développement urbain durable organisée par CityNet en juin prochain en République de Corée.

CityNet est la plus grande association d'acteurs urbains engagés dans le développement durable dans la région Asie-Pacifique. Créé en 1987 avec le soutien de la CESAP, du PNUD et d'ONU-Habitat, le réseau de villes s'est développé pour inclure plus de 160 municipalités, ONG, entreprises privées et centres de recherche.

CityNet organise souvent des séminaires et des programmes de formation des ressources humaines pour apporter des solutions aux problèmes urgents de développement et de planification urbaine.

VNA/CVN