XIVe Congrès du Parti

Solutions stratégiques pour assurer une croissance économique à deux chiffres

Dans le cadre du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Anh Tuan, chef adjoint de la Commission centrale des politiques et des stratégies, a présenté le 21 janvier une intervention majeure détaillant les solutions stratégiques pour garantir une croissance économique à deux chiffres d’ici 2030.

Saluant la pertinence des projets de documents soumis au Congrès, la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti a réaffirmé que l’objectif d’une croissance supérieure à 10 % était un impératif catégorique et urgent pour atteindre les ambitions nationales aux horizons 2030 et 2045.

Selon Nguyên Anh Tuân, le Vietnam dispose désormais des fondations et de la confiance nécessaires pour viser ce seuil de croissance. Il a souligné que l'efficacité globale de l'économie reste perfectible, ce qui offre une marge de progression considérable. "En levant les goulots d'étranglement institutionnels et en mobilisant de nouveaux moteurs de croissance encore sous-exploités, le pays peut opérer une véritable rupture", a-t-il affirmé.

Dans un contexte international volatil, la Commission propose certains piliers stratégiques pour propulser l'économie nationale. La priorité absolue demeure le maintien de la stabilité macroéconomique et le renforcement de la résilience face aux chocs extérieurs. Il s'agit de garantir une autonomie stratégique tout en renouvelant les moteurs de croissance traditionnels et en créant de nouveaux moteurs de croissance.

Le Vietnam doit accélérer l'industrialisation et la modernisation en s'appuyant sur les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique. L'accent sera mis sur l'économie des données, l'économie verte et circulaire. Fait notable, Nguyên Anh Tuân a préconisé l'exploitation de nouveaux espaces : l'économie maritime, l'espace économique de basse altitude, l'espace extra-atmosphérique ainsi que les ressources souterraines. Parallèlement, le rôle moteur du secteur privé doit être maximisé.

Le pays doit restructurer sa stratégie d'exportation en passant d'une compétition par les prix à une stratégie fondée sur la marque, les hauts standards de qualité et la valeur ajoutée technologique. La diversification des marchés internationaux et le dynamisme du marché intérieur sont jugés essentiels.

Pour financer une croissance élevée, le Vietnam compte mobiliser trois canaux : l'investissement public, l'investissement privé national et les investissements directs étrangers (IDE). La Commission encourage le développement du capital-risque et des sociétés de technologie financière (Fintech) pour débloquer les flux financiers vers les PME et les startups. L'attraction des IDE sera plus sélective, privilégiant la haute technologie et l'efficacité énergétique.

Le renforcement des institutions économiques, le développement du capital humain de haute qualité et la modernisation des infrastructures constituent le socle indispensable pour une croissance rapide et pérenne.

En conclusion, Nguyen Anh Tuan a martelé que ces solutions doivent être déployées de manière synchrone mais ciblée, en se concentrant sur le déblocage des points de saturation de la croissance. Il a réaffirmé l'engagement de la Commission centrale des politiques et des stratégies à collaborer étroitement avec les ministères et les localités, afin de fournir en temps opportun des conseils stratégiques sur les orientations, politiques et mesures majeures en matière socio-économique, contribuant à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti et à un développement rapide et durable du Vietnam.

