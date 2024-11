L'ONU recherche plus de fonds pour le plan de réponse humanitaire 2025 du Soudan

Photo : EA/VNA/CVN

Lors d'une rencontre samedi 23 novembre à Port-Soudan avec Mona Nourel Daim, cheffe de la Commission d'aide humanitaire (HAC) du Soudan, M. Fletcher a souligné la nécessité des efforts conjoints pour s'attaquer à l'escalade de la crise au Soudan.

"Nous travaillerons en coopération avec le gouvernement du Soudan pour contribuer à augmenter le financement du plan de réponse humanitaire 2025", a déclaré M. Fletcher, cité par SUNA.

M. Fletcher est arrivé samedi 23 novembre à Port-Soudan pour sa première mission humanitaire en tant que nouveau secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence. Il a pris ses fonctions le 18 novembre.

Il a décrit sa visite comme une occasion pour évaluer la situation humanitaire sur place et entendre directement les gens affectés par le conflit.

Mme Nourel Daim a souligné l'ampleur de cette crise, avertissant que les contributions des donateurs en 2024 n'étaient pas suffisantes. "Le financement des donateurs pour 2024 est inférieur aux attentes, malgré le fait que le Soudan traverse la pire des crises humanitaires", a-t-elle déploré. Elle a exhorté la communauté internationale à renforcer son soutien au plan de réponse 2025 afin de mettre en œuvre des projets essentiels et d'alléger les souffrances des populations déplacées.

Le plan de réponse humanitaire 2024 requérait 2,7 milliards d’USD, mais seulement 1,5 milliard d’USD avait été obtenu, selon les données de l'ONU.

Le Soudan est ravagé par un conflit dévastateur entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) depuis la mi-avril 2023. Selon la mise à jour de novembre publié par l'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), ce conflit meurtrier a fait plus de 27.120 morts.

En outre, le conflit a entraîné le déplacement de plus de 14 millions de personnes, tant à l'intérieur du Soudan qu'au-delà de ses frontières, selon les dernières estimations de l'Organisation internationale pour les migrations.

Xinhua/VNA/CVN