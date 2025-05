Conflit Inde - Pakistan : Vietjet Air assure ses vols, Vietnam Airlines ajuste ses itinéraires

Vietjet Air a annoncé le 7 mai que tous ses vols vers et depuis l'Inde continuaient à être assurés comme prévu, malgré les tensions entre le Pakistan et l'Inde.

La compagnie aérienne a précisé qu'elle suivait de près l'évolution de la situation dans la région et qu'elle fournirait des mises à jour si le conflit venait à affecter ses opérations aériennes.

Vietjet exploite actuellement plusieurs lignes reliant le Vietnam à des destinations indiennes clés, notamment Bengaluru, Mumbai, Hyderabad, New Delhi, Ahmedabad (aéroport international de Sardar Vallabhbhai Patel), Nedumbassery (aéroport international de Cochin) et Tamil Nadu (aéroport international de Tiruchirappalli).

Concernant les ajustements des trajectoires de vol vers l'Europe et l'Asie du Sud par les compagnies aériennes vietnamiennes, en raison des perturbations du trafic aérien international causées par le conflit entre le Pakistan et l'Inde, le directeur de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), Uông Viêt Dung, a souligné que la coordination des vols dans de tels cas impliquait des considérations de sécurité aérienne. Le Département de l'immigration (A08), relevant du ministère de la Sécurité publique, devrait prochainement émettre des recommandations à ce sujet.

Par ailleurs, Vietnam Airlines a annoncé des ajustements à ses itinéraires de vol et à ses opérations entre le Vietnam et l'Europe afin de garantir la sécurité des passagers et de l'équipage. Cette décision fait suite à l'annonce de l'Autorité de l'aviation civile du Pakistan concernant la fermeture temporaire de son espace aérien à compter de 02h55 le 7 mai 2025 (heure du Vietnam).

À l'international, des compagnies aériennes telles que Thai Airways, Korean Air, EVA Air et China Airlines ont également modifié leurs opérations aériennes face à l'escalade des tensions en Asie du Sud à la suite des derniers événements entre l'Inde et le Pakistan le 7 mai.

