La foresterie révise sa réglementation pour relever les défis et rationaliser la gouvernance

Le secteur forestier du Vietnam souhaite élaborer un décret visant à modifier la réglementation actuelle et à résoudre les problèmes, notamment ceux liés à la gouvernance aux niveaux central et local, tout en s’attaquant aux difficultés sur le terrain.

Photo : DLVN/CVN

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, après 30 ans de mise en œuvre des politiques d’attribution des terres, les entreprises forestières du pays ont attribué près de 460.000 ha de terres, soit environ 27% de la superficie totale sous gestion.

Toutefois, tout au long du processus, les politiques d’attribution ont également révélé diverses lacunes et limitations, notamment dans la gestion des terres et des forêts, étroitement liées à la restructuration, au renouvellement, au développement et à l’efficacité des entreprises agricoles et forestières.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Quôc Tri, a déclaré que sur les près de 460.000 ha attribués par les entreprises forestières, 68% l’ont été en vertu du décret N°01/CP, relatif à l’attribution des terres à des fins de production agricole, forestière et aquacole dans les entreprises publiques.

En outre, 29% des terres ont été attribuées en vertu du décret n°135/2005/NĐ-CP, qui régit l’attribution des terres à des fins de production agricole, forestière et aquacole dans les entreprises publiques agricoles et forestières.

Seuls 3% des terres attribuées étaient régies par le décret n°168/2016/ND-CP, qui régit l’attribution des terres aux forêts, vergers et plans d’eau relevant de la compétence des conseils de gestion des forêts à usage spécial, des forêts de protection et des sociétés forestières unipersonnelles à responsabilité limitée appartenant à l’État.

Le représentant du ministère a déclaré que l’attribution des terres avait entraîné des changements positifs dans la protection et le développement forestiers, contribuant à mobiliser les ressources sociales, notamment les communautés locales, pour qu’elles s’associent aux entreprises forestières publiques dans leurs efforts de gestion.

Cependant, la mise en œuvre de ces politiques a également révélé d’importantes lacunes et limitations, notamment en matière de gestion des terres et des forêts.

Cela a conduit le Bureau politique à décider, en décembre 2024, de publier la conclusion N°103-KL/TW, qui préconise de nouvelles améliorations des cadres institutionnels, notamment des documents juridiques relatifs à l’utilisation des terres, à la gestion des biens publics et à la restructuration et la modernisation rapides des entreprises agricoles et forestières.

Un rapport de l’Association vietnamienne d’économie agricole et de développement rural, intitulé "Étude et évaluation de la situation actuelle et des solutions proposées pour l’attribution des terres forestières aux entreprises forestières", indique également que si l’attribution des terres a joué un rôle crucial dans le reverdissement des terres arides, son processus de mise en œuvre a révélé plusieurs problèmes.

Par exemple, le vice-président de l’association, Nguyên Van Tiên, a déclaré qu’en vertu du décret N°135/2005/NĐ-CP, les ménages sont autorisés à construire des habitations pour la surveillance forestière et des abris temporaires pour le stockage du matériel.

Cependant, la gestion des zones attribuées par les unités de gestion forestière a été laxiste, ce qui a entraîné des changements d’affectation des terres et la construction de bâtiments non autorisés.

De nombreux contrats d’attribution contiennent des dispositions juridiques faibles, ce qui entraîne des difficultés, voire rend leur application impossible en cas de violation.

La réglementation relative aux droits et responsabilités des alloueurs de terres reste également floue, ce qui complique la responsabilité en cas de violation. De plus, il n’existe aucun cadre juridique précisant la manière de traiter les violations commises par les communautés, les groupes ou les ménages engagés dans des activités de protection des forêts lorsque ces infractions se produisent sur des terres attribuées.

L’absence de directives claires pour la gestion des actifs fonciers, tels que les cultures, les habitations et les structures temporaires, lorsque les contrats sont résiliés ou que les terres sont récupérées, demeure également un problème majeur.

Propositions d’amélioration

Face à ces défis, l’association a appelé le gouvernement à réviser la politique d’attribution des forêts et des terres forestières.

Ces révisions devraient permettre aux entreprises ayant obtenu des baux fonciers de mettre en œuvre de manière autonome des mesures commerciales, conformément aux dispositions légales.

En outre, le gouvernement devrait fournir un cadre clair pour l’orientation des politiques, tandis que la méthode d’attribution, les clauses contractuelles et les droits et responsabilités de toutes les parties concernées devraient respecter les dispositions du droit civil.

Les autorités compétentes doivent également renforcer l’inspection, le suivi et l’encadrement de la gestion de l’utilisation des terres, la délivrance de certificats d’utilisation des terres et l’élaboration de plans de gestion des terres des entreprises forestières, en particulier lorsque les terres sont restituées aux communautés locales.

Ces plans devraient répondre aux besoins fonciers des minorités et garantir la sécurité et le bien-être sociaux.

Hà Công Tuân, ancien vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a souligné l’importance de réorienter les politiques d’attribution des forêts du bien-être social vers le développement économique, de garantir la protection des droits des travailleurs forestiers et d’améliorer la gestion des ressources forestières. Tuấn a déclaré que les autorités devraient prendre des mesures rapides et décisives en cas de violation des contrats, en garantissant la restitution des terres mal utilisées afin de préserver les ressources forestières et de promouvoir des pratiques forestières durables.

Il a également souligné qu’il restait environ 1.000 ha de terres non attribuées, qui devraient être examinées en priorité et remises à une gouvernance appropriée afin d’éviter tout gaspillage ou empiètement illégal.

Promouvoir le développement économique

Les politiques d’attribution des forêts devraient également servir d’outil pour promouvoir le développement économique du secteur forestier, accroître la valeur ajoutée des forêts et garantir que les travailleurs du secteur ne soient pas désavantagés par des lacunes politiques.

En réponse aux inquiétudes concernant la "fermeture des forêts", Hà Công Tuân a fait valoir que cela ne devait pas être interprété de manière rigide comme une interdiction totale de toute activité dans les forêts naturelles.

Il convient d’établir une distinction entre l’exploitation illégale du bois et la récolte légale de produits forestiers non ligneux ou de services écosystémiques forestiers.

Tô Xuân Phuc, de Forest Trends, a déclaré au journal en ligne VietnamPlus qu’à partir de 2026, le Règlement de l’Union européenne contre la déforestation et la dégradation des forêts (EURD) entrerait en vigueur.

En vertu de ce règlement, les produits comme le bois, le café et le caoutchouc cultivés sur des terres forestières devront respecter la traçabilité et d’autres réglementations forestières.

Les cultures sur les terres empiétées ne pourront pas accéder au marché de l’UE.

Le directeur du Département des forêts et de la protection des forêts, Trân Quang Bao, a déclaré que cette année, le secteur forestier se concentrerait sur la recherche et la rédaction d’un décret inclusif révisant les lois existantes afin de relever les défis du secteur.

Les propositions devraient contribuer à affiner le cadre politique, à améliorer la gestion des terres et à favoriser le développement durable du secteur forestier vietnamien dans un avenir proche.

VNA/CVN