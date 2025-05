Vesak 2025

Un colloque international pour la paix mondiale et le développement durable

Le 7 mai à l’Académie bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre du Vesak 2025 des Nations unies, un colloque international sur le thème "Solidarité et tolérance pour la dignité humaine : la vision bouddhiste pour la paix mondiale et le développement durable" s’est tenu, réunissant près de 1.000 articles et présentations d'universitaires nationaux et internationaux.

Avant le début du programme, tous les délégués présents ont chanté des prières pour la paix dans le monde, conformément à la tradition bouddhiste Vajrayana.

Lors de la séance plénière, les participants ont écouté les discours et messages des représentants des gouvernements, des patriarches suprêmes, des présidents et des dirigeants des églises de Sangha et des organisations bouddhistes du monde entier, dans le cadre du Vesak des Nations unies 2025, sous la direction du vénérable Chao Chu, vice-président du Conseil mondial de la Sangha bouddhiste et vice-président de la communauté mondiale des bouddhistes.

Ramdas Athawale, ministre indien de la Justice sociale et de l'Autonomisation, a pris la parole au nom de l'Inde. Ensuite, les représentants des associations bouddhistes de la République de Corée, de la Hongrie, de l'Autriche, du Brésil, de la Norvège, de l'Indonésie, de la Russie, de l'Espagne et d'autres pays ont également partagé leurs messages.

Après la séance plénière, les cinq forums du colloque international se sont tenus simultanément, avec deux panels en anglais et en vietnamien, abordant cinq sous-thèmes : (1) Nourrir la paix intérieure pour la paix mondiale, (2) Guérir avec la pleine conscience : le chemin de la réconciliation, (3) La compassion bouddhiste en action: responsabilité commune pour le développement humain, (4) La pleine conscience dans l’éducation pour un avenir compatissant et durable, (5) Promouvoir la solidarité : des efforts de coopération pour l’harmonie mondiale.

Le vénérable Thich Nhât Tu, membre permanent de la Sangha bouddhiste du Vietnam, vice-président du Comité d'organisation international du Vesak des Nations unies et chef du Comité d'organisation de la conférence internationale, a précisé que l'événement a rassemblé environ 600 présentations en anglais de délégués internationaux et près de 400 en vietnamien de délégués nationaux. Il s’agit du plus grand nombre d’articles et de présentations jamais publiés lors des Vesak des cent dernières années, témoignant de la confiance et de la reconnaissance des chercheurs nationaux et internationaux envers le Vietnam, son peuple et la Sangha bouddhiste vietnamienne.

La collaboration active des chercheurs a permis de définir les thèmes clés de la session principale et des cinq sous-forums, tout en exprimant des prières pour les victimes des guerres au Vietnam et dans le monde. Les sujets abordés ont mis en avant la générosité, la tolérance et le pardon, en accord avec la législation vietnamienne et les enseignements de Bouddha.

Guérison des blessures de la guerre

"Le Vesak 2025 des Nations unies joue un rôle essentiel dans la guérison des blessures de la guerre, dont le Vietnam a été une victime directe. Néanmoins, notre pays a surmonté ses difficultés et a contribué de manière croissante à la communauté internationale, notamment en accueillant avec succès les célébrations du Vesak", a déclaré le vénérable Thich Nhât Tu.

À l’occasion du 50e anniversaire de la réunification nationale, les chercheurs vietnamiens ont proposé de nombreux thèmes, dont le patriotisme. Bouddha, en tant qu'activiste social, a lutté contre les castes, les inégalités de genre et les superstitions. Les chercheurs ont ainsi exploré les enseignements de Bouddha sur le patriotisme, les solutions pour mettre fin aux conflits et pour faire face aux défis environnementaux. Ils ont également formulé des propositions visant à renforcer la voix du bouddhisme dans les forums internationaux, y compris aux Nations unies.

