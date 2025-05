Hô Chi Minh-Ville rend hommage aux héros de la Patrie dans le cadre du Vesak 2025

Dans le cadre du Vesak 2025 des Nations unies, l'Église bouddhique du Vietnam (EBV) organise une grande cérémonie de commémoration en hommage aux héros morts pour la Patrie, au temple Thanh Tâm (commune de Lê Minh Xuân, district de Bình Chánh), les 6 et 7 mai 2025. Il s’agit d’un événement culturel international de grande importance pour l’EBV en particulier, et pour le pays en général.

Le Vesak 2025 se tient à un moment où le Vietnam célèbre avec ferveur le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), conférant à cet événement une portée encore plus symbolique. Il offre à la communauté internationale l’image d’une Hô Chi Minh-Ville dynamique, créative, prospère et florissante après 50 ans d’unité et de développement du Vietnam dans la nouvelle ère post-unification.

Photo : VNA/CVN

C’est le grand vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam qui a instauré cette grande cérémonie de commémoration

Cette grande cérémonie qui se tient les 6 et 7 mai 2025 au temple Thanh Tâm reflète l’esprit de gratitude et de reconnaissance des disciples du Bouddha, perpétuant la tradition de protection du pays et du peuple, en harmonie avec la nation tout au long de 2.000 ans d’histoire.

Avec les rituels organisés selon les traditions bouddhiques des trois régions du pays, cette cérémonie est également l’occasion de mettre en valeur, de manière vivante, le patrimoine musical rituel du bouddhisme vietnamien - une contribution originale du bouddhisme à la richesse culturelle nationale.

Minh Thu/CVN