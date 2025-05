Culture

Vesak 2025, une célébration de paix et d’unité depuis le Vietnam

Cet événement majeur a réuni plus de 2.000 délégués venus de 80 pays, représentant toutes les écoles du bouddhisme – Theravāda, Mahāyāna, Vajrayāna – ainsi que des chercheurs, des pratiquants et des représentants d’organisations internationales.

Placée sous le thème «Le bouddhisme pour un monde de paix et de durabilité», cette célébration du Vesak 2025 s’est voulue à la fois traditionnelle et tournée vers l’avenir, dans un esprit de dialogue, de compassion et de sagesse.

Une triple commémoration au cœur de l’humanité

Le Vesak, aussi appelé «Fête de Bouddh», commémore trois événements majeurs de la vie du Bouddha Sakyamuni : sa naissance, son Éveil et son parinirvâna (la libération ultime). Ces trois moments sacrés symbolisent le parcours spirituel que chaque être humain peut accomplir : de l’ignorance vers l’illumination, de la souffrance vers la paix intérieure. L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu le Vesak comme une journée internationale en 1999, soulignant sa portée universelle.

En choisissant Hô Chi Minh-Ville comme lieu d’accueil en 2025, le Vietnam a confirmé son rôle croissant dans le dialogue interbouddhique mondial. L’Académie bouddhique, un centre d’enseignement spirituel et intellectuel majeur, a offert un cadre propice à la méditation, à l’échange académique et à la pratique collective.

Un message universel de compassion

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Vénérable Thích Trí Quảng, Patriarche suprême de l’Église bouddhique du Vietnam, a rappelé dans son discours que le Vesak est «bien plus qu’une fête religieuse : c’est un appel à la sagesse et à la bienveillance dans un monde en mutation». Il a souligné que «dans un contexte global marqué par les conflits, les crises écologiques et les bouleversements sociaux, les enseignements du Bouddha offrent une boussole éthique essentielle».

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a adressé un message vidéo de félicitations. Il y a salué le rôle du bouddhisme dans la promotion d’une culture de la paix, du respect de l’environnement et du dialogue entre les peuples : «En ces temps troublés, le Vesak nous rappelle que la compassion, la non-violence et la compréhension sont plus que jamais nécessaires».

Dr Karma Tenzin (Bhoutan) : «Le Vietnam a su harmoniser tradition et modernité, offrant un Vesak porteur d’espoir pour l’humanité.»

Vénérable Ayya Anandabodhi (États-Unis) :«Ce rassemblement renforce les liens entre les écoles bouddhiques, au nom de la compassion universelle.»

Révérend Keisuke Matsumoto (Japon) : «Face aux incertitudes modernes, le message du Vesak au Vietnam est un rappel précieux à nos valeurs fondamentales.»

Jean François Onin Rosa, de Nice (France), moine dans la tradition Zen Soto japonaise, a déclaré : «Dès mon arrivée, j’ai ressenti une atmosphère très positive. Le Vietnam est un pays où la pratique du bouddhisme est vivante et accessible au quotidien. Cela m’a profondément touché, car il est rare de voir une telle ferveur spirituelle dans un monde moderne. Concernant le Vesak de cette année, je peux dire que c’est un événement grandiose et essentiel. Il ne s’agit pas seulement d’une commémoration religieuse, mais d’un moment fort de rassemblement.

Ce genre d’événement permet aux pratiquants de toutes les traditions et de tous les pays de se rencontrer, d’échanger et surtout de vivre le Dharma ensemble. Je pense que le Vesak est d’une importance capitale, car il permet à différentes nations de se réunir dans l’esprit du Bouddha. Cela renforce les liens entre les peuples et perpétue les enseignements bouddhiques dans le monde contemporain. C’est une opportunité précieuse pour faire vivre la tradition à travers les générations.»

Il ajoute : «En ce qui concerne le développement du bouddhisme au Vietnam, je vois à la fois des opportunités et des responsabilités. Il est crucial que les maîtres enseignent le Dharma à un plus grand nombre. Les gens ont besoin de connaître et de comprendre les enseignements. La méditation, en particulier, est un outil fondamental. Elle permet de transformer l’esprit et de diminuer la souffrance (dukkha), qui réside dans notre propre esprit. En transformant notre esprit, nous transformons notre perception du monde. Le message que j’aimerais transmettre à tous les bouddhistes, au Vietnam comme ailleurs, est simple mais essentiel : “Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Observez toujours ce qui se passe dans votre cœur. Développez la paix, la compassion et la sagesse. Ce ne sont pas les autres qui posent problème, mais la manière dont notre esprit perçoit les choses. C’est donc l’esprit qu’il faut transformer.” Enfin, je dois dire que je suis profondément ému par ce que je vis ici. Il y a beaucoup de compassion entre les êtres humains, une présence du Bouddha manifeste à travers les statues et les gestes, et surtout, un accueil remarquable de la part du peuple vietnamien. Cela me donne beaucoup d’espoir pour l’avenir du bouddhisme dans le monde.»

Activités riches et diversité spirituelle

Les festivités, qui se sont étendues sur trois jours, ont proposé un programme dense et profondément significatif. Le cœur de l’événement a été un colloque scientifique international, rassemblant plus de 300 contributions de moines, d’universitaires et d’activistes. Les thématiques abordées reflétaient les défis contemporains : la crise climatique, la pleine conscience dans l’ère numérique, l’éducation éthique, le bien-être mental, la justice sociale et la responsabilité collective.

Parmi les interventions marquantes, celle du Dr Anuradha Gunasekara (Sri Lanka) sur «Le rôle du bouddhisme dans l’éducation écologique» a suscité un vif intérêt. Il a montré comment les principes bouddhiques tels que l’interdépendance, l’impermanence et la modération peuvent guider les politiques environnementales durables.

En parallèle, des rituels bouddhiques solennels ont été célébrés, notamment la cérémonie du bain de Bouddha, symbole de purification du cœur. Des chants sacrés, des offrandes florales, des prières pour la paix et des marches méditatives ont permis aux participants de se recentrer sur l’essence du Dharma.

L’exposition culturelle a offert un panorama de l’art et de la spiritualité bouddhistes à travers les âges et les continents. Des statues antiques, des manuscrits rares, des photographies et des œuvres contemporaines ont été présentés, témoignant de la richesse de cette tradition millénaire. Des spectacles artistiques, mêlant musique traditionnelle vietnamienne et récitations de sûtras, ont enchanté les visiteurs.

Le Vietnam, un pont entre les traditions

Le choix du Vietnam pour accueillir le Vesak 2025 n’est pas anodin. Pays à majorité bouddhiste, riche d’une histoire spirituelle profondément enracinée, le Vietnam a su, au fil des années, renforcer sa position dans les réseaux bouddhiques internationaux. Son engagement pour un bouddhisme engagé, ouvert et ancré dans les réalités contemporaines en fait un exemple salué par de nombreux participants.

Le Vénérable Thích Nhật Từ, organisateur en chef de l’événement, a précisé : « Le Vesak 2025 est une opportunité pour le Vietnam de transmettre au monde son message de paix et de tolérance, hérité de siècles de sagesse. »

En effet, le pays n’a cessé de promouvoir un bouddhisme vivant, intégrant la modernité sans renier les enseignements fondateurs. De nombreuses délégations ont souligné l’hospitalité vietnamienne, l’excellence logistique et la profondeur spirituelle de l’événement.

Une célébration qui transcende les frontières

Au-delà des discours et des cérémonies, c’est une atmosphère d’unité, de recueillement et de joie profonde qui a imprégné le Vesak 2025. Les interactions entre moines et laïcs, entre chercheurs et méditants, entre jeunes et anciens, ont témoigné d’un désir commun de construire un monde plus compatissant.

Des initiatives de coopération interreligieuse ont été lancées en marge du Vesak, notamment des projets éducatifs communs, des échanges de jeunes moines, et des programmes conjoints de soutien aux populations vulnérables.

