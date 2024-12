Soc Trang : un voyage au cœur de la culture khmère

>> Soc Trang entre dans la saison des offrandes de tissu (Katina)

>> La charmante beauté des pagodes khmères de Soc Trang

>> Préservation et promotion de la culture khmère à Trà Vinh

Lors des fêtes, ils seront plongés dans l’atmosphère jubilatoire et animée de la population locale. La période idéale pour visiter la province va de novembre à avril, pendant la saison sèche.

En novembre, la fête Ooc Om Boc, traditionnelle course de pirogues des Khmers, se distingue comme le plus grand événement de la province. Elle a généralement lieu les 14e et 15e jours du 10e mois lunaire. Ooc Om Boc n’est pas seulement une occasion de rendre hommage au Génie de la Lune et de prier pour de bonnes conditions climatiques, mais aussi un moment où les équipes de bateaux s’affrontent, mettant en valeur la force et la solidarité. De nombreuses personnes d’origine khmère, venues de tout le pays, effectuent un pèlerinage vers les temples locaux pour honorer leurs ancêtres ainsi que le ciel et la terre.

La fête Ooc Om Boc est aussi une vitrine de la cuisine de Soc Trang, riche en saveurs et en créativité. Influencée par diverses cultures, la gastronomie locale propose des spécialités savoureuses telles que le bun mam (vermicelles à la sauce de poisson fermenté), le bánh xèo (crêpe vietnamienne), le lâu mam (fondue à la sauce de poisson fermenté) et une variété de bánh (gâteaux de riz) khmers.

Soc Trang est également célèbre pour ses anciennes et magnifiques pagodes khmères telles que Chén, Doi et Mahatup... Chacune d’elles présente une beauté architecturale unique et recèle de valeurs culturelles profondes.

En plus de ses pagodes historiques, la province offre des paysages naturels époustouflants, comme la forêt de cajeputiers de Trà Su et la plage de Trân Dê, qui méritent également d’être explorés.

Texte et photos : Quang Châu/CVN