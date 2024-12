Ouverture du premier parc logistique du Vietnam à Lang Son

Photo : VNA/CVN

Le parc, doté d'infrastructures de pointe et de systèmes d'énergies renouvelables, est conçu selon le modèle d'économie circulaire. Il offre des services logistiques professionnels concernant le dédouanement, les contrôles phytosanitaires, l'entreposage et le transport transfrontalier, en s'appuyant sur des technologies modernes et intelligentes comme l'intelligence artificielle (IA), pour optimiser les processus et diminuer les coûts logistiques de 40%.

Le parc logistique de Viettel Lang Son représente un investissement total de près de 3.300 milliards de dôngs, couvrant plus de 143 hectares dans les communes de Phu Xa et Thuy Hung.

Le président du Comité populaire de la province de Lang Son, Ho Tiên Thiêu, a déclaré que le parc serait un moteur important pour développer l’import-export, réduire la congestion à certains postes frontaliers et raccourcir la durée de dédouanement.

Hô Tiên Thiêu s’est déclaré convaincu que le parc contribuerait à renforcer le rôle de Lang Son en tant que pont reliant l'ASEAN et la Chine, et à positionner le Vietnam comme un centre logistique stratégique de l’Asie du Sud-Est.

Le général de brigade Tao Duc Thang, directeur général du groupe Viettel, a souligné qu’il s’agissait d’un projet clé de la stratégie de Viettel concernant la construction d'infrastructures logistiques nationales.

Viettel prévoit d'étendre son réseau logistique à l'échelle nationale au service des zones économiques clés, en se concentrant sur les postes frontaliers intelligents, les pôles logistiques agricoles, les centres logistiques dans les parcs industriels, les infrastructures de chaîne d'approvisionnement, le transport multimodal...

VNA/CVN