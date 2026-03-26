Ski : avec un sixième gros globe, Mikaela Shiffrin continue d'écrire sa légende

La reine américaine du ski Mikaela Shiffrin a remporté mercredi 25 mars le classement général de la Coupe du monde pour la sixième fois de sa carrière, égalant le record féminin d'Annemarie Moser-Pröll établi dans les années 1970.

>> Ski de fond : Richard Jouve prend sa retraite, après deux médailles olympiques

>> Ski : Paris gagne le dernier super-G, nouveau globe pour Odermatt

Photo : AFP/VNA/CVN

Victorieuse de la Coupe du monde de ski en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023, elle a dû s'employer jusqu'à la dernière course de la saison mercredi 25 mars à Hafjell (Norvège) pour s'adjuger le gros globe de cristal avec 1.410 points, 87 de plus que sa rivale allemande Emma Aicher, et continuer d'écrire l'histoire de son sport.

À 31 ans, Shiffrin, qui compte 110 victoires en Coupe du monde (record absolu), clôture un hiver 2025-26 où elle a écœuré ses concurrentes en slalom, sa discipline de prédilection, avec un nouveau titre olympique à Cortina et neuf victoires en dix courses en Coupe du monde entre les piquets.

En s'élançant mercredi 25 mars sur le géant de Hafjell, elle savait qu'il lui suffisait de terminer la course dans le Top 15 pour remporter le gros globe.

Moins à l'aise en géant depuis sa chute en novembre 2024 et sa grosse blessure à l'abdomen, elle est passée à côté de sa première manche (17e provisoire), laissant la porte d'un exploit ouverte à l'Allemande Emma Aicher, la seule encore en mesure de détrôner l'Américaine en cas de victoire.

Tout s'est joué dans la deuxième manche et Shiffrin a su répondre présente : solide, elle termine la course remportée par la Canadienne Valerie Grenier à la 11e place, juste devant Emma Aicher, 12e.

"Combat"

"Cette course résume la saison entière, avec beaucoup de travail et une belle bataille. Emma a été incroyable toute la saison et après la première manche, je me suis même dit qu'elle pouvait le faire", a souri Shiffrin. "Donc je suis heureuse d'être devant, mais je suis aussi très reconnaissante de ce combat qu'on a mené toutes les deux."

À 22 ans, Aicher aura en effet réussi à mettre la pression jusqu'au bout sur Shiffrin. Seule skieuse du circuit à s'aligner dans les quatre disciplines en Coupe du monde, la jeune Allemande est montée cet hiver sur les podiums en descente, en super-G et en slalom et s'annonce comme une concurrente redoutable pour les prochains hivers.

En réalisant que le gros globe était acquis, Shiffrin a fondu en larmes avant même la fin de la course et a été félicitée par ses coéquipières, son compagnon Aleksander Aamodt Kilde et sa mère Eileen.

Mikaela Shiffrin, qui s'est surtout alignée cet hiver en slalom et en géant, égale avec ce sixième gros globe de cristal l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (entre 1971 et 1979). Marcel Hirscher détient le record absolu avec huit gros globes consécutifs entre 2012 et 2019.

Elle termine sa saison avec 1.410 points, loin des 2.206 points qu'elle avait inscrits en 2023 lors de sa dernière saison victorieuse, mais suffisant pour l'emporter en l'absence de plusieurs cadors polyvalentes telles Federica Brignone et Lara Gut-Behrami.

Pas de retraite en vue

Déjà légende de son sport, Shiffrin est toutefois loin d'être rassasiée et a récemment coupé court aux rumeurs de fin de carrière. "Je vais courir la saison prochaine, je ne vais pas m'arrêter maintenant", a-t-elle affirmé à la télévision autrichienne alors qu'elle souhaite reprendre les disciplines de vitesse qu'elle avait abandonnées cette saison.

Photo : AFP/VNA/CVN

"La question est justifiée, je suis plus proche de la fin que du début, mais ce ne sont que des rumeurs", a-t-elle ajouté.

Chez les hommes, le Norvégien Atle Lie McGrath a remporté le globe du slalom, le premier de sa carrière, à l'issue de la course remportée par son coéquipier Timon Haugan. Le Suisse Marco Odermatt était déjà assuré depuis dix jours de remporter le classement général de la Coupe du monde pour la quatrième année consécutive.

AFP/VNA/CVN