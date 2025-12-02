Allemagne/foot : l'entraîneur d'Augsbourg limogé

Le FC Augsbourg a annoncé le 1 er décembre le limogeage de son entraîneur Sandro Wagner, ancien adjoint du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, après seulement cinq mois de contrat en Bundesliga.

Actuellement 14e de Bundesliga avec 10 maigres points, le "FCA" a annoncé par communiqué s'être séparé "d'un commun accord" de l'entraîneur de 38 ans, malgré un contrat qui courait jusqu'en 2028.

"Lors des discussions après le match à Hoffenheim (perdu 3-0 le 29 novembre, Ndlr), nous avons constaté qu'il manquait la conviction et la foi nécessaires pour réussir un revirement dans la configuration actuelle", a déclaré le directeur général du club bavarois Michael Strll.

"Nous voulions changer beaucoup de choses ensemble, mais malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus comme espéré dans ce court laps de temps", a regretté de son côté Sandro Wagner.

Adjoint du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann de septembre 2023 à juin dernier, il avait quitté la "Mannschaft" pour Augsbourg, sa première expérience comme entraîneur en Bundesliga.

Manuel Baum, qui avait déjà entraîné le club entre 2016 et 2019, assurera l'intérim jusqu'à la trêve hivernale. Sous les ordres de Sandro Wagner, Augsbourg a réalisé son pire début de saison depuis 2011, année de la montée en Bundesliga. Avec 27 buts encaissés en 12 matchs, le club possède la pire défense du championnat allemand.

