Ski alpin : la Suissesse Lara Gut-Behrami touchée au genou gauche après une chute à l'entraînement

La Suissesse Lara Gut-Behrami, qui entame sa dernière saison après s'être construit l'un des plus beaux palmarès du ski alpin, a chuté jeudi 20 novembre lors d'un entraînement de super-G à Copper Mountain (États-Unis), a annoncé vendredi 21 novembre la fédération suisse de ski.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les premiers examens sur place laissent présager une blessure au genou gauche", ajoute Swiss-Ski, précisant que la Tessinoise de 34 ans va rentrer en Suisse "afin de subir des examens médicaux approfondis".

Double détentrice du gros globe de cristal (2016 et 2024), Lara Gut-Behrami a bouclé la saison dernière à la deuxième place du classement général de Coupe du monde derrière l'Italienne Federica Brignone, qui s'est gravement blessée en avril et n'a pas encore rechaussé les skis.

Prodige révélée à seulement 17 ans, avec la première de ses 48 victoires sur le circuit mondial, Lara Gut-Behrami comptait boucler sa carrière à la fin de cette saison olympique, et défendre aux JO-2026 de Milan-Cortina son titre acquis à Pékin en super-G.

Après une préparation estivale sans nuage, la skieuse de Comano avait débuté sa saison par une troisième place fin octobre au géant de Sölden, soit son 101e podium en Coupe du monde.

L'étape de Copper Mountain, dans le Colorado, est programmée les 28 et 29 novembre.

AFP/VNA/CVN