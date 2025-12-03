NBA : Wembanyama "en progrès" mais toujours pas disponible dans les prochains jours

S'il est "en progrès" , Victor Wembanyama, touché à un mollet, ne jouera pas ces prochains jours, a annoncé l'entraîneur des San Antonio Spurs Mitch Johnson mardi 2 décembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Victime d'une élongation au mollet gauche mi-novembre, Victor Wembanyama a déjà manqué huit matches NBA des San Antonio Spurs, en comptant celui disputé mardi soir à domicile face aux Memphis Grizzlies.

Interrogé en conférence de presse avant la rencontre, Mitch Johnson a précisé que ni le Français, ni Stephon Castle (hanche) ne seraient du voyage avec les Spurs direction Orlando, pour le prochain match dès mercredi 3 décembre.

Le technicien a en revanche ajouté que les deux joueurs pourraient rejoindre leur équipe lors de leur "road trip", qui doit ensuite emmener les Texans à Cleveland (vendredi 5 décembre) puis à la Nouvelle-Orléans (lundi 1er décembre) avant un match important à Los Angeles le mercredi 10 décembre, le quart de finale de la Coupe NBA face aux Lakers.

"Ils sont en progrès, tout se passe bien", a rassuré Johnson, qui a toutefois précisé que même si les joueurs rejoignaient le groupe, ils ne joueraient pas forcément immédiatement pour autant.

AFP/VNA/CVN