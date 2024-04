Simexco Daklak pionnière dans le suivi de l’EUDR dans la production de café

Photo : VNA/CVN

L’événement a démontré le fort engagement de Simexco Daklak en faveur d’une production de café durable, contribuant à la protection de l’environnement et augmentant la valeur des produits à base de café de Dak Lak sur la scène internationale.

Nguyên Tiên Dung, directeur du développement agricole durable de Simexco Daklak, a déclaré que les principales exigences de l’EUDR consistent notamment à garantir l’absence de déforestation ou de dégradation, à disposer de données spatiales utilisant des images satellite multitemporelles et à garantir la légalité et la traçabilité de l’origine des produits allant de la production, de l’exploitation, de la récolte au transport, à la transformation et à l’exportation.

Après 10 mois de mise en œuvre, Simexco Daklak est devenue une pionnière dans la construction de zones de production de café qui obtiennent la première certification 4C (Code commun pour la Communauté du café ou Common Code for the Coffee Community, communément appelé 4C) au monde, a-t-il fait savoir.

Elle coopère avec l’Initiative pour le commerce durable (IDH) pour mettre à jour les données et mettre en œuvre des activités visant à créer six zones de production répondant à l’EUDR dans la ville de Buôn Ma Thuôt, la cité municipale de Buôn Hô et les districts de Krông Nang, Cu M’gar, Cu Kuin et Krông Ana, avec un total de près de 82.000 ménages agricoles, 106.000 ha et 300.000 tonnes de café.

À cette occasion, le vice-président de l’Association du café et du cacao du Vietnam (Vicofa) Bach Thanh Tuân a remis deux certificats 4C à Simexco pour deux zones de culture répondant aux normes EUDR. Ces deux zones représentent près de 8.000 agriculteurs, 9.500 ha et une production de plus de 35.000 tonnes.

Lors de l’événement, huit unités ont signé un protocole d’accord sur l’apport de produits de café qualifiés EUDR aux entreprises d’importation dans les ports européens.

VNA/CVN