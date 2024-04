Les prix des carburants en baisse légère à partir du 25 avril

Depuis 15h00 jeudi 25 avril, les prix de l’essence ont baissé d'environ 300 dôngs par litre, conformément à une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, le litre d'essence RON 95 et E5 RON 92 a baissé de 320 dôngs et 310 dôngs, respectivement. Le prix du RON 95 est désormais de 24.910 dôngs le litre, celui de l'E5 RON 92, de 23.910 dôngs le litre.

Le diesel se vend désormais à 20.710 dôngs le litre (-730 dôngs), le pétrole lampant, 20.680 dôngs le litre (-730 dôngs).

Le prix du mazout a augmenté de 200 dôngs pour s’établir à 17.400 dôngs le kilo.

Les ministères de l’Industrie et du Commerce, et des Finances ont décidé de ne pas recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants (BOG) pour tous les carburants.

VNA/CVN